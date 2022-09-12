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Комп'ютери вивезли, а автобус із трупами окупантів кинули: росіяни масово грабують жителів Харківщини 

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Комп'ютери вивезли, а автобус із трупами окупантів кинули: росіяни масово грабують жителів Харківщини 

Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Російські окупанти під час відступу розкрадають майно жителів Харківщини.

Загарбники крадуть телефони, комп'ютери, автобуси та розграбовують школи

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. 

Росіяни намагаються втекти від ЗСУ вглиб окупованих регіонів України та до Бєлгородської області РФ. Під час відступу загарбники займаються масовим мародерством. Вони крадуть у місцевих жителів мобільні телефони, комп'ютери та техніку зі школи. 

В одному із сіл Харківщини росіяни вкрали автобус, проте кинули його за 6 км. Під час огляду там було виявлено 36 тіл загарбників. 

"Особовому складу підрозділів так званої "ДНР", що донедавна дислокувались в Ізюмі, довелося відступити на 60 кілометрів від міста, через відсутність поповнення боєкомплекту та палива. Їхні родичі шоковані розповідями про наступ України, оскільки в російських ЗМІ озвучується зворотна інформація – про успішний наступ рашистів", - повідомляє ГУР. 

Нагадаємо, Зеленський радить Трампу подивитися на війну в Україні без "рожевих окулярів".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1255
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