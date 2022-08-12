Компанія Baykar хоче побудувати в Україні новий безпілотний винищувач Bayraktar Kizilelma

Компанія Baykar Machine планує побудувати новий безпілотний винищувач Bayraktar Kizilelma. Тим часом на території України вже почалося будівнитство заводу.

Про це під час інтерв’ю фонду “Повернись живим” повідомив генеральний директор компанії Халук Байрактор.

"У нас є довгострокові плани щодо проектів із Україною. Baykar розпочала там будівництво фабрики, дослідницького центру й центру передового виробництва, де ми хочемо виробляти всі системи. Не лише фюзеляж, але й електроніку, програмне забезпечення – усе, що ми робимо тут. Наші інвестиційні плани просуваються зараз", – наголосив Халук Байрактор.

Він також додав, що хоче, щоб в Україні на заводі виробляли Bayraktar ТВ2, Bayraktar Akinci, а також новий Bayraktar Kizilelma – безпілотний винищувач.

Нагадаємо, що завод з виробництва ударних безпілотників "Байрактар" може бути запущений в Україні вже в кінці 2023 року.

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