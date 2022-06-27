Виробник безкоштовно передасть ЗСУ безпілотники Bayraktar, на які українці збирали гроші

Виробник безкоштовно передасть ЗСУ три безпілотники Bayraktar, на які українці збирали гроші

У компанії наголосили, що вони зворушені солідарністю українців, які об'єднались у складний час, щоб разом захистити свою державу.

Про це йдеться у заяві турецької компанії, яку вона опублікувала у соціальних мережах.

"Компанія не прийматиме оплату за ТВ2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт. Ми просимо натомість зібрані кошти спрямувати на допомогу в боротьбі народу України. Ми зворушені цією солідарністю та рішучість перед обличчям, здавалось би нездоланних викликів", - йдеться у заяві турецької компанії.

Baykar'dan duyuru!

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Announcement from Baykar!

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Оголошення від Baykar! pic.twitter.com/VQxZ5s2jnY — BAYKAR (@BaykarTech) June 27, 2022

Нагадаємо, український ведучий та волонтер Сергій Притула 22 червня оголосив про збір коштів на Bayraktar для ЗСУ. Волонтер сподівався, що за сім днів українцям вдасться назбирати 500 млн гривень на три безпілотники. Утім, як зізнався Притула, план перевиконано. Лише за добу вдалося зібрати гроші на два Bayraktar, а за три доби – українці назбирали на чотири.

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