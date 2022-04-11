Компанія-гігант з виробництва сантехніки Cersanit припиняє роботу в Росії

Наразі Cersanit обмежила інвестиції для трьох російських фабрик з виробництва сантехніки, де працює 1500 людей.

Компанія Cersanit, що належить польському мільярдерові Міхалу Соловову, має намір продати свій бізнес у Росії.

Про це пише Business Insider з посиланням на отриманий прес-реліз компанії.

Наразі Cersanit обмежила інвестиції для трьох російських фабрик з виробництва сантехніки, де працює 1500 людей. Загальна вартість цих інвестицій склала 83 млн євро. Ведуться переговори з інвесторами з Китаю, Об’єднаних Арабських Еміратів та Туреччини, щоб продати російські активи компанії.

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"Війна та безглузда загибель українських громадян – це немислима драма, і неможливо знайти раціональне пояснення цій ситуації. Cersanit підтримує Україну з першого дня цієї трагедії", – сказав президент Cersanit Маріуш Соснєж.

Він додав, що "за цих обставин продаж активів у Росії (де Cersanit присутня з 1998 року) є єдиним, категоричним і остаточним кроком, який можна зробити, щоб не бути помилково звинуваченим у будь-якій причетності до конфлікту чи в щонайменше опосередкованій підтримці (Росії у війні з Україною. – Ред.).

Компанія оголосила про вихід з російського ринку із запізненням, щоб гарантувати безпеку своїх співробітників в Росії.

Нагадаємо, понад сім тисяч санкцій вже накладені на Росію. Цивілізовані країни, здається, розпочали власне змагання, хто з них найбільше нашкодить неадекватній Росії. Експерти оцінили, чи настане від санкцій кінець економіці Росії.

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