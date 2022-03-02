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Компанія-оператор "Північного потоку-2" спростовує інформацію про початок процедури банкрутства

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Nord Stream 2 AG заперечила початок процедури банкрутства.

Nord Stream 2 AG - швейцарська компанія-операторка російського газопроводу "Північний потік-2" заперечує інформацію про початок процедури банкрутства.

Напередодні цю заяву підтвердила міністерка економіки швейцарського кантону Цуг Сільвія Тальманн-Ґут, де базується компанія.

"Ми не можемо підтвердити повідомлення ЗМІ про банкрутство Nord Stream 2. Компанія лише проінформувала місцеву владу про те, що їй довелося розірвати контракти зі співробітниками у зв'язку з недавніми геополітичними подіями, які призвели до запровадження санкцій США щодо компанії", - йдеться у заяві на офіційному сайті компанії.

У компанії також заявили про закриття свого сайту через серйозні та безперервні зовнішні атаки.

Нагадаємо, компанія Nord Stream 2 AG, яка належить російській державній компанії "Газпром", минулого року завершила будівництво газопроводу вартістю $11 млн, який мав збільшити обсяги поставок газу з Росії до Німеччини.

Газопровід не розпочинав роботу, оскільки регулятор Німеччини призупинив процес його сертифікації через вторгнення Росії до України.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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