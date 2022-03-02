Компанія-оператор "Північного потоку-2" спростовує інформацію про початок процедури банкрутства

Nord Stream 2 AG заперечила початок процедури банкрутства.

Nord Stream 2 AG - швейцарська компанія-операторка російського газопроводу "Північний потік-2" заперечує інформацію про початок процедури банкрутства.

Напередодні цю заяву підтвердила міністерка економіки швейцарського кантону Цуг Сільвія Тальманн-Ґут, де базується компанія.

"Ми не можемо підтвердити повідомлення ЗМІ про банкрутство Nord Stream 2. Компанія лише проінформувала місцеву владу про те, що їй довелося розірвати контракти зі співробітниками у зв'язку з недавніми геополітичними подіями, які призвели до запровадження санкцій США щодо компанії", - йдеться у заяві на офіційному сайті компанії.

У компанії також заявили про закриття свого сайту через серйозні та безперервні зовнішні атаки.

Нагадаємо, компанія Nord Stream 2 AG, яка належить російській державній компанії "Газпром", минулого року завершила будівництво газопроводу вартістю $11 млн, який мав збільшити обсяги поставок газу з Росії до Німеччини.

Газопровід не розпочинав роботу, оскільки регулятор Німеччини призупинив процес його сертифікації через вторгнення Росії до України.