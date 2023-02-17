"Компанія перетворилася на зброю російської агресії", - Кулеба прокоментував скандал з "Ашаном"

"Ашан" від початку повномасштабного вторгнення РФ до України постачав товари для російських військових.

Після того, як світ закликав бойкотувати компанію Auchan за те, що вона відмовилася виходити з Росії і "не припинила фінансувати військові злочини", це обернулося зброєю проти України.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що "боротьба" з "Ашаном" триває уже рік, оскільки компанія "не припинила фінансувати військові злочини". .

"Однак реальність виявляється набагато гіршою: Ашан перетворився на повноцінну зброю російської агресії", – заявив Кулеба.

Last year, I urged the world to boycott Auchan for failing to withdraw from Russia and stop funding war crimes. However, the reality seems to be far worse: Auchan has evolved into a full-fledged weapon of Russian aggression. I intend to discuss this with my French counterpart. https://t.co/5Gp607HKPs — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 17, 2023

Водночас очільник українського МЗС пообіцяв окремо обговорити проблему компанії "Auchan" зі своїм французьким колегою.

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Нагадаємо, після розслідування The Insider спільно із Le Monde та Bellingcat стало відомо, що російський "Ашан" від початку повномасштабного вторгнення РФ до України постачав товари для російських військових на тимчасово окупованих територіях нашої країни.

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