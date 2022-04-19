Компанія Stellantis, яка володіє Citroën, Opel та Peugeot, припиняє виробництво автомобілів в Росії

Компанія Stellantis, яка володіє Citroën, Opel та Peugeot, припиняє виробництво автомобілів в Росії

Автоконцерн Stellantis зупинив свій єдиний російський завод "ПСМА Рус" у Калузі.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Враховуючи швидке щоденне зростання перехресних санкцій та логістичні труднощі, Stellantis призупинила свої виробничі операції в Калузі, щоб забезпечити повне дотримання всіх перехресних санкцій та захистити своїх працівників. Stellantis засуджує насильство і підтримує всі дії, здатні відновити мир”, - заявили у компанії.

Варто зазначити, що у березні автоконцерн Stellantis, до якого входять бренди Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks, Vauxhall та інші, призупинив експорт автомобілів з РФ та постачання машин на місцевий ринок з-за кордону.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 55-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

У відповідь на російську агресію низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Японія, інші, ввели проти Москви безпрецедентні економічні та персональні санкції. Зокрема вони торкнулися і банківської системи. Це призвело до знецінення рубля. Крім того, банки Росії більше не можуть видавати громадянам готівкову валюту з переказів та валютних рахунків. Раніше громадянам РФ перестали продавати готівкову валюту.

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