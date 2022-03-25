Компанії, які швидко пішли з російського ринку, в ОП відзначать нагородами

Компанії, які швидко пішли з російського ринку, в ОП відзначать нагородами

За словами Єрмака, ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір.

Офіс президента України відзначить корпорації, які підтримали Україну та пішли з російського ринку, спеціальною нагородою.

"Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже чимало компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений, що ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір", - сказав глава Офісу президента Андрій Єрмак на брифінгу в п'ятницю, 25 березня.

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За його словами, "ті корпорації, які досить швидко повністю пішли з Росії, ми в Офісі президента відзначатимемо спеціальною нагородою "Відзнака Миру".

"З величезною подякою від українського народу у цей переломний момент нашої історії. Вони заслуговують на повагу українців і людей усього світу", - сказав Єрмак, додавши: "Адже байдужість і мовчання – це співучасть".

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