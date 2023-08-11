Компенсація за отримане житло: у Раді розповіли, чи зможуть її отримати колаборанти

В Україні діють певні обмеження для людей, які зрадили нашу державу, або є колаборантами.

В Україні почав діяти другий етап реалізації державної програми "єВідновлення", відтак власники знищеного житла можуть подати у застосунку "Дія" заяву на отримання компенсації для придбання нової квартири чи будинку. Водночас ті люди, які допомагали окупантам і внаслідок російської агресії втратили житло, не зможуть отримати від держави компенсацію на придбання чи будівництво нового.

Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

За її словами, для отримання компенсації за знищене житло, українцям потрібно подати інформаційне повідомлення через "Дію" та сформувати з нього заяву на отримання компенсації.

"До цієї заяви необхідно подати верифіковану картку платника податків та довідку про несудимість. Ця заява буде надходити до комісії, які працюватимуть з 1 серпня по всій території України за програмою знищеного майна", - поінформувала Шуляк.

Вона зауважила, що законотворцям було надзвичайно важливо на рівні закону зафіксувати положення про неможливість колаборантам та зрадникам України скористатися державною програмою.

"В Україні діють певні обмеження для людей, які зрадили нашу державу, або є колаборантами. Для нас було принципово прописати в законі, щоб люди, які працюють всупереч інтересам держави, не могли скористатися державними коштами на отримання компенсації за знищене житло. Це було для нас принциповим питанням встановлення справедливості", - резюмувала Шуляк.

Нагадаємо, в Україні від 1 серпня стартує другий етап реалізації державної програми із забезпечення житлом українців, чия оселя була пошкоджена або знищена внаслідок збройної агресії РФ.

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