Компенсація за серію провалів: Зеленський пояснив збільшення кількості ракетних обстрілів РФ

Росіяни здійснюють масові обстріли українських територій як помсту через провали на сході і півдні України.

Не маючи успіхів на фронті, РФ намагається показати своїм громадянам успіх за рахунок ракет.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні ввечері 17 травня.

"83-й день нашої оборони розпочався з доволі серйозної комбінації російських ударів по Україні. Ракетний обстріл Львівської, Сумської, Чернігівської областей, авіаудари в Луганській області, специфічна диверсійна активність у прикордонних районах України. Усе це непросто створення напруги навколо нашої держави чи випробовування наших сил. Це свого роду компенсація за серію провалів на сході і півдні нашої держави", - сказав він.

За словами президента, російська армія не може продемонструвати успіх загальновійськовими діями на тих напрямках, де намагається наступати.

"Тому РФ намагається показати успіх за рахунок своїх ракет та іншої активності. Але також безрезультативно. Ці удари, як і багато попередніх, кардинально нічоно не змінюють. Тим більше, що наша протиповітряна оборона та протидиверсійні заходи стають міцнішими", - зазначив Зеленський.

"Продовжую збирати якнайбільшу міжнародну аудиторію для України" - звернення Зеленського за 17 травня

Нагадаємо, що впродовж ночі та ранку 17 травня росіяни завдали низку потужних ракетних ударів по Україні.

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