Компенсація за зруйноване житло 2022: хто отримає кошти, якщо власник загинув

Компенсація за зруйноване житло під час війни: хто може отримати кошти, якщо власник загинув? / Pexels

Хто може отримати компенсацію за зруйноване житло під час війни, якщо його власник загинув - читайте в матеріалі ТСН.ua.

В Україні все ще триває робота над механзмом компенсації за зруйноване житло під час війни. Вже зараз можна документувати втрати та повідомляти про них. Проте багатьох українців цікавить запитання: що робити, якщо власник пошкодженої чи зруйнованої оселі загинув? Відповідно до законопроєкту №7198 від 24.03.2022 року отримати кошти можуть спадкоємці.

У разі, коли власник зруйнованого житла, який загинув, склав заповіт, право на спадкування мають всі зазначені в документі особи. Якщо ж заповіту немає, право спадкування відбувається відповідно до закону. Тобто спадкоємці можуть почергово отримувати право спадщини (за відсутності спадкоємців першої черги, неприйняття ними спадщини або усунення їх від права спадкування таке право переходить до наступної черги спадкоємців).

Як саме створюється черга на право спадкування відповідно до закону:

спочатку право спадкування отримують діти власника житла, який загинув (в тому числі і ті, які були зачаті за його життя, але народженні вже після смерті), чоловік/дружина та батьки;

далі черга переходить до рідних братів/сестер, а також до бабці/дідуся з боку батька чи матері;

третя черга - це дядько/тітка;

четверта черга - особи, які проживали разом із власником житла, який загинув, як одна сім'я не менше п'яти років до його смерті;

в останню чергу право спадщини отримують всі інші родичі.

Що робити у разі, якщо відсутні документи на право власності

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Навіть якщо ви втратили документи на право власності, подавати заявку на компенсацію за зруйноване житло під час війни потрібно. На першому етапі від вас потрібна лише інформація про пошкодження.

Якщо документи на право власності є, але вони залишилися в іншому місці, їх можна буде додати пізніше. Якщо документи відсутні (наприклад, загубилися або згоріли), буде створена Комісія, яка пізніше цим питанням займеться (це передбачено законопроєктом про відновлення житла, пошкодженого чи знищеного російськими окупантами).

Варто зазначити, що всі документи на право власності також містяться у відповідних державних реєстрах.