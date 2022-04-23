Компенсація за зруйноване житло під час війни: уряд Німеччини виділить українцям грошову допомогу / Pexels

Компенсація за зруйноване житло під час війни: яку суму отримають українці

Компенсація за зруйноване житло під час війни: яку суму отримають українці

Німеччина виділить кошти для відновлення будівель, що були пошкоджені під час війни російськими військовими. Читайте в матеріалі ТСН.ua, на яку компенсацію за зруйноване житло можуть чекати українці.

Як повідомляють Reuters джерела німецької газети Augsburger Allgemeine у Міністерстві економічного співробітництва та розвитку Німеччини вирішили надіслати Україні грошову допомогу для компенсації за зруйноване житло під час війни. Кошти підуть на відновлення післявоєнної енергетичної системи країни, закупівлю медичного обладнання та ремонт будівель, які були пошкоджені російськими військами. Сума допомоги складе близько 37 мільйонів євро (1,1 млрд грн).

За словами джерела ця сума буде розподілена таким чином:

реконструкція енергосистеми України - майже 22,5 мільйона євро;

закупівля необхідного медичного обладнання та компенсація за зруйноване житло 2022 року - близько 14,4 мільйона євро.

За словами міністра розвитку Німеччини Свеньї Шульце, Міністерство вже розподілило ці кошти через програму екстренної допомоги.

Скільки потрібно на відновлення України після війни?

За оцінками Світового банку інфраструктурі та будинкам України було нанесено фізичних збитків на суму 600 мільярдів доларів. За інформацією прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, український уряд та світові експерти почали розробляти для цього відповідний план.

За його словами, щоб Україні вистояти в економічному плані, їй потрібна щорічна фінансова допомога від партнерів у розмірі 4-5 мільярда доларів наступні півроку.