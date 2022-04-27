Компенсація за зруйноване житло: яку максимальну суму зможуть отримати українці

Читайте в матеріалі ТСН.ua, яку максимальну суму зможуть отримати українці як компенсацію за зруйноване житло.

Як повідомила очільниця партії "Слуга народа" Олена Шуляк, компенсація за зруйноване житло не буде перевищувати суму вартості 150 кв. метрів за один об'єкт. А ціну за 1 кв. метр будуть розраховувати згідно з методикою, яку розроблять в Кабінеті міністрів. Також відшкодування власникам пошкодженого житла не зможе перевищувати суму компенсації, яку отримають українці, квартира чи будинок яких були повністю зруйновані.

Олена Шуляк також наголосила, що розмір компенсації за зруйнований об'єкт будівництва чи складової частини такого об'єкта, яка стала окремим об'єктом нерухомого майна після прийняття в експлуатацію (наприклад, квартира), буде визначатися пропорційно того відсотку коштів, які власник витратив на придбання цього об'єкта.

Власники зруйнованого житла також зможуть самостійно обирати, де саме вони хочуть отримати нове житло. Проте, розмір населеного пункту (особливо по кількості населення), де громадянин України захоче придбати нове житло, повинен бути пропорційним до міста, села чи селища, де людина проживала раніше.

Пояснюється це тим, що вартість об'єктів нерухомого майна в мегаполісі та невеликому населеному пункті сильно відрізняється. Однак, якщо власник зруйнованого житла захоче проживати в великому місті, йому запропонують можливість отримати нове житло з доплачуванням.

Компенсація за зруйноване житло під час війни надається Фондом відновлення майна та зруйнованої інфраструктури України у зв'язку з озброєнною агресією Російської Федерації, а також міжнародними джерелами та іншими джерелами, які дозволені законодавством.

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