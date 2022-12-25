Компенсували смерть сина дровами: у РФ сім'я мобілізованого отримала "щедру" допомогу (фото)

У Республіці Тива сім'я мобілізованого солдата Саяна Монгуша, який загинув на війні в Україні, в якості компенсації отримала дрова.

Новину про "допомогу" сім'ї опублікував у соцмережі місцевий мінлісгосп.

"Нагадуємо, міністерством лісового господарства та природокористування Республіки Тива по цей день надається підтримка сімей мобілізованих земляків", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу сам родом з Республіки Тива, він народився у місті Чадан.

Мобілізовані на війні проти України

21 вересня президент Володимир Путін оголосив про "часткову" мобілізацію в Росії. 31 жовтня в РФ заявили про її завершення. Одразу після початку призову на російських регіональних пропагандистських сайтах почали публікувати некрологи з інформацією про ліквідованих окупантів.

Про загибель першого мобілізованого російські пропагандисти повідомили 28 жовтня. 33-річний Сергій Горбунов лише три дні пробув в Україні. Після відправки загарбник загинув 24 жовтня. Він був ідейним та прагнув вбивати українців нібито "заради своєї дружини, матері, батька та дитини".

У Росії в таборі для призовників загадково помер 35-річний мобілізований Олександр Колтун, який добровільно захотів піти на війну, щоб вбивати українців. Тепер його матері не видають тіла і не повідомляють про причини смерті.

Українські військові ліквідували російського окупанта Нікіту Котеньова з Кіровської області РФ, який заявляв, що "готовий битися за пельмені", і добровільно пішов на війну.

Один із "вагнерівців", який потрапив на російсько-український фронт, розповів про реальні втрати Росії та про обман Євгена Пригожина.

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