Комплекс Patriot збиватиме російську авіацію на великих відстанях і віджене її від наших кордонів — Ігнат

Комплекс Patriot може збивати не лише балістичні ракети, а і російську авіацію на відстані до 150 кілометрів.

Про це 11 березня розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, поки що Україна не має далекобійних зенітних систем. На нашому озброєнні є комплекс "Бук-М1", який має дальність дії до 40 кілометрів, С-300 дальністю 70 кілометрів. Натомість комплекс Patriot дістає цілі навідстані 150 кілометрів. Такий радіус дії має і SAMP/T, який Україна також скоро отримає від партнерів.

"Це допоможе насамперед збивати не лише балістичні ракети, а й протистояти російській авіації на великих відстанях", - зауважив Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ розповів, що РФ використовує авіацію у прифронтових зонах на півночі та півдні України. З неї завдають ударів ракетами та баражуючими керованими авіаційними бомбами. Авіація підлітає на дистанцію 30-40, 50-60 кілометрів до кордонів України та скидає такі бомби. Наявність комплексів Patriot або SAMP/T зможе відігнати ворожі літаки від кордонів України.

Ігнат додав, що йдеться про знищення літаків на тимчасово окупованих територіях України. Ці комплекси планують розмістити так, аби вони прикривали критичну інфраструктуру України та позиції ЗСУ.

Нагадаємо, раніше газета Financial Times повідомила, що Україна отримала першу систему протиракетної оборони Patriot, обіцяну США та Німеччина. Втім, поки що ПРО нібито не ввели в експлуатацію.

Однак згодом речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував таку інформацію. За його словами, українці дізнаються про отримання Patriot, коли Повітряні сили сповістять про перший збитий системою ПРО літак.

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