Комплексне переозброєння ЗСУ може зайняти місяці і навіть роки – Арестович

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що після військової поразки російської армії, Україна буде потребувати комплексного переозброєння ЗСУ.

Переозброєння навіть сухопутних військ не буде мати достатнього ефекту.

Про це Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 19 травня.

"Якщо вирішать завдання, яке було проголошено на рівні голови Пентагону Ллойда Остіна та Держсекретаря США Ентоні Блінкена, а саме військової поразки російської армії на території України та приведення Росії у стан, коли вона вже не може загрожувати силою сусідам, то переозброєння навіть сухопутних військ не дасть такого ефекту. Нам потрібне комплексне переозброєння ЗСУ. Воно може зайняти місяці і навіть роки, але інакше завдання не вдасться вирішити, а я не чув, щоб американці колись оголосили, а потім через місяць змінили. Вони так не роблять. Вони все ретельно зважують. По-друге, я не чув, що вони в принципі щось збираються міняти. Тому не виключено такої перспективи надалі", - зазначив він.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден вітає схвалення Сенатом виділити Україні 40 млрд дол. допомоги та оголосив про додатковий пакет військової допомоги.