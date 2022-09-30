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Компроміс з Росією неможливий: президент Польщі засудив спробу анексії територій України

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Компроміс з Росією неможливий: президент Польщі засудив спробу анексії територій України

Фото: Офіс президента України

Президент Польщі Анджей Дуда засудив спробу анексії українських територій.

Дуда наголосив, що Польща продовжить підтримувати Україну у війні проти російських окупантів та наголосив, що спроба анексії українських територій - це свідчення того, що компроміс з Росією неможливий. 

Про це президент Польщі написав у Twitter. 

Анджей Дуда зазначив, що Польща засуджує спроби анексії українських територій та ніколи цього не визнає.

"Польща засуджує спроби Росії анексувати українську територію і ніколи їх не визнає. Ми й надалі підтримуватимемо захисників України та її народ, допоки агресор не буде вигнаний. Сьогоднішня відчайдушна і жалюгідна дія Кремля – це поразка тих, хто наївно вірив у компроміс із Росією", - наголосив Дуда. 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 30 вересня здійснив спробу анексії українських територій.

Путін разом із ватажками окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей підписали "договір" про анексію українських територій. Також російський диктатор пригрозив Україні та закликав "сісти за стіл переговорів". 

У відповідь президент Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
903
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