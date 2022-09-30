Компроміс з Росією неможливий: президент Польщі засудив спробу анексії територій України

Дуда наголосив, що Польща продовжить підтримувати Україну у війні проти російських окупантів та наголосив, що спроба анексії українських територій - це свідчення того, що компроміс з Росією неможливий.

Про це президент Польщі написав у Twitter.

Анджей Дуда зазначив, що Польща засуджує спроби анексії українських територій та ніколи цього не визнає.

"Польща засуджує спроби Росії анексувати українську територію і ніколи їх не визнає. Ми й надалі підтримуватимемо захисників України та її народ, допоки агресор не буде вигнаний. Сьогоднішня відчайдушна і жалюгідна дія Кремля – це поразка тих, хто наївно вірив у компроміс із Росією", - наголосив Дуда.

Polska potępia rosyjskie próby aneksji terytorium Ukrainy i nigdy ich nie uzna. Będziemy dalej wspierać Obrońców Ukrainy i jej naród, aż do wyparcia agresora. Dzisiejsza desperacka i żałosna akcja Kremla to klęska tych, którzy naiwnie wierzyli w kompromis z Rosją. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) September 30, 2022

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 30 вересня здійснив спробу анексії українських територій.

Путін разом із ватажками окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей підписали "договір" про анексію українських територій. Також російський диктатор пригрозив Україні та закликав "сісти за стіл переговорів".

У відповідь президент Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО.

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