Компромісів не буде: Арестович пояснив, чому для України важливо вести з РФ переговори про мир

Компромісів не буде: Арестович пояснив, чому для України важливо вести з РФ переговори про мир

Росіяни прагнуть зруйнувати все в Україні, щоб держава стала нікому не цікава.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, навіщо Україна веде переговори про мир з Росією, яка цинічно напала і вже 36 днів варварськи знищує цивільні будинки й інфраструктуру, а також вбиває мирних людей.

Про це він сказав у відеозверненні.

За його словами, велика війна та мирна угода – це завжди компроміс між сторонами. Наразі ж, як він зауважив, окупанти майже знищили військову промисловість України і руйнують цивільну.

Арестович каже, що росіяни прагнуть зробити, щоб Україна стала нікому не цікава.

"Велика війна, військова агресія та мирна угода – це завжди компроміс між сторонами. Завжди. Тому що обидві сторони зазнають втрат. І якщо ви думаєте, що ми не несемо – дуже помиляєтеся. Вони майже знищили нашу військову промисловість багато в чому і багато в чому добивають цивільну спеціально, руйнуючи її тощо. Як я говорив у відео 2019 року, вони зроблять все, щоб нас просадити так, щоб ми стали нікому не цікаві, як зруйнована територія. Ось вони це і роблять, і це робитимуть. Але вчорашні переговори, їхній результат проміжний, - це відсутність будь-яких компромісів з нашого боку", – зазначив він.

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