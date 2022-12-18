"Компромісів та нових "Мінськів" не буде": Подоляк про закінчення війни

Михайло Подоляк наголосив, що Росія має програти та заплатити за рахунками.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував, як бачить закінчення повномасштабної війни Росії проти України.

Відповідний допис він опублікував у Twitter.

"Подібний тип війни передбачає лише перемогу однієї зі сторін. Компромісів та нових "Мінськів" на користь російських убивць не буде. Росія має програти, забратися з України, заплатити за рахунками…Тільки так можна повернути світу безпеку, стабільність та передбачуваність", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Подоляк пояснив, яка зброя необхідна Україні для перемоги у війні.

Читайте також: