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Кому 24 лютого Зеленський зателефонував першим - відповідь Офісу президента

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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3305
Час на прочитання
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Кому 24 лютого Зеленський зателефонував першим - відповідь Офісу президента

Фото: Getty Images

Зеленський спілкувався з європейськими лідерами.

Першим кому зателефонував Володимир Зеленський 24 лютого був президент США Джо Байден.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров. 

"Перші розмови 24 лютого (хронологічно) – з Джозефом Байденом, Олафом Шольцом, Борисом Джонсоном, Карлом Негаммером, Реджепом Таїпом Ердоганом, Магдаленою Андерссон, Шарлем Мішелем та Еммануелем Макроном. Остання на зараз – 27 грудня з Джорджею Мелоні", - написав Никифоров. 

Війна Росії проти України 

24 лютого російський диктатор Путін оголосив про проведення так званої "спеціальної операції з демілітаризації та денацифікації України". Метою Росії була окупація України та встановлення у Києві маріонеткової влади. За даними голови ГУР МО Кирила Буданова, гауляйтером України повинен був стати державний зрадник Янукович. 

ЗСУ від лютого провели успішні контрнаступи у північних регіонах, на Харківському та Херсонському напрямках. 

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Дата публікації
Перегляди
3305
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