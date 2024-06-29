Кому насправді адресований ультиматум Путіна: приголомшливе пояснення Піонтковського

Ультиматум Путіна, який він оголосив напередодні Саміту миру у Швейцарії, фактично є визнанням поразки, адже його плани щодо України провалилися.

Таку думку висловив політолог Андрій Піонтковський в ефірі "Еспресо".

"Ультиматум Путіна - безпрецедентна в історії світових війн і світовій історії пропозиція – віддайте мені ще й ті території, які я не зміг у вас захопити, тоді я готовий на перемир’я. Ніхто це серйозно не розглядатиме, ніхто не прийме. Але подивіться на цей ультиматум з іншого боку, очима путінського патріотичного бидла, яке його підтримує, – це ж відступ" – пояснив політолог.

Він нагадав, що Путін розпочинав війну ультиматумом 30 країнам НАТО.

"Погрожуючи знищенням, сказав їм у день оголошення війни, що якщо ви лише наважитеся допомагати українцям, заважати мені трощити Україну, на вас чекають такі катастрофи, яких ви не знали впродовж вашої тисячолітньої історії. Тобто погрожував ядерною зброєю. Тепер уже зрозуміло, що це пуста погроза, Захід її не боїться", – додав Піонтковський.

На його думку, зараз Путіна більше турбує, як втриматись при владі в Росії. І для цього він докладатиме всіх зусиль.

"Путін зараз зайнятий іншим питанням. Так, він хотів стати володарем Всесвіту, він був упевнений, що Київ за 7 днів і що Захід відступить мало не до Ла-Маншу. Але тепер він зайнятий іншим - йому потрібно залишитися при владі в країні, що зазнала поразки. Тому що навіть його ультиматум, нахабний і сміховинний, – це визнання поразки його планів війни, яку він оголосив 24 лютого", – додав політолог.

Піонтковський також впевнений, що кремлівський диктатор спровує перекласти провину за поразку у війні на армійське командування. Саме про це свідчить масштабна кампанія щодо боротьби з корупцією в російському Міноборони.

"А як це зробити? Укласти якусь угоду, яка залишить у нього в руках велику частину території України. Отож він і сподівається продати своєму народові – своєму населенню і своїм прихильникам – це рішення як почесну нічию", – зазначив політолог. За його словами, Путін, ймовірно, буде пояснювати, що йому не вдалося "здійснити нашу величну мету" через те, що армія складається зі злодіїв і зрадників. І винного для цього вже знайдено.

"Вся його боротьба з корупцією – це спроба звинуватити армію в провалі плану захоплення України. Усім відомо, що Тимур Іванов був гаманцем Шойгу, а сам Шойгу був гаманцем Путіна. І всі ці мільярди йшли в кишені путінського угруповання. Тому це смішно, що він раптом дізнався, що в армії корупція", – зауважив політолог.

Піонтковський пояснив, що Путін готує два кроки. Перший – "вирвати" угоду про почесну нічию і "продати" це населенню. Другий – звинуватити в провалі захоплення України та Європи корумпованих генералів.

Нагадаємо, 14 червня Володимир Путін висунув цинічні умови припинення вогню в Україні. Зокрема, кремлівський диктатор вимагає "повного виведення" Сил оборони з території чотирьох областей України та відмову від вступу до НАТО.

Читайте також: