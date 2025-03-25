Кому насправді потрібне припинення вогню: Берлінська пояснила

Тимчасове припинення вогню потрібне і Україні, і Росії. Щоправда, президент країни-агресорки Володимир Путін цього не визнає, адже дотримується певної стратегії.

Таку думку ветеранка війни, засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська висловила у ефірі "Вечір.LIVE".

Берлінська пояснила, що припинення вогню дозволило б як Україні, так і Росії перегрупуватися та підтягнути резерви.

"Припинення вогню потрібне насправді обом сторонам – це факт. І та, і інша сторона, якщо дивитись так чисто відсторонено, використає цей час для того, щоб перегрупуватися, видихнути. Це як у боксі між раундами – сорі за таке цинічне порівняння – але це теж те, про що ми з побратимами говорили. Росіянам не менше потрібна передишка, ніж нам, на багатьох ділянках. Просто в них ну катастрофічні втрати. І це робить "математику" на нашу користь. В нас теж є втрати, це треба теж визнавати. Але при цьому росіяни свій особовий склад не бережуть", – розповіла ветеранка.

Вона також пояснила, чому російський диктатор вдає, що його країні перепочинок на фронті не потрібен.

"Насправді Путін зараз зображує вигляд, що йому передишка не потрібна, але насправді їм теж потрібна. Це теж частина стратегії – робити вигляд, навіть коли ти маєш погану позицію, наче ти в силі продовжувати залякувати противника. Путін продовжує цю історію. Однозначно, перемир’я б на якийсь період дало обом сторонам можливість перегрупуватися, підтягнути ресурс, резерви", – акцентувала Берлінська.

Нагадаємо, 21 березня президент США Дональд Трамп заявив, що вже "є контури мирної угоди" щодо війни в Україні. Американський лідер сподівається на укладання угоди "в межах розумного". А 24 березня відбулися переговори американсько-російської та американсько-української делегацій на тему припинення вогню, їхні офіційні результати ще не оголошувалися.