ЗСУ на фронті / © Associated Press

Генштаб повідомив про зачистку Солодкого, а DeepState — про просування ворога там. Але чому звіти різняться?

На це питання відповів експерт Павло Лакійчук.

Ситуація на полі бою вкрай динамічна, тому часто виникають розбіжності у звітах. Днями Генштаб повідомив про зупинку просування росіян на сході Запорізької області, зачистивши населені пункти Солодке та Рівнопілля.

Проте вже за пару годин аналітики DeepState опублікували свій звіт. Вони не тільки не побачили зупинки ворога у Солодкому, а й зафіксували його подальше просування.

Чому виникають розбіжності

За словами експерта, звіти різних органів відрізняються залежно від методики доповіді.

«Одні рахують по наших передових позиціях, інші — там, де противник зміг закріпитись», — зазначив експерт.

Також слід врахувати, що «кіл-зона» або так звана «сіра зона» зараз сягає близько 20 кілометрів в обидва боки, а місцями й більше.

Через це розбіжність у 3 — 5 кілометрів може залежати від позиції у цій самій «сірій зоні».

«Не треба шукати чорну кішку в темній кімнаті», — наголосив Лакійчук, закликаючи не шукати «зради» у розбіжностях.

Кому вірити: Генштабу чи DeepState

Експерт пояснив, що проєкт DeepState, який є інтерактивним OSINT-ресурсом, що відображає хід бойових дій, безумовно вартий довіри. За чотири роки у них сформувалася своя надійна система оцінки для визначення лінії фронту.

Водночас у Генерального штабу діє дещо інша, власна система оцінки ситуації, яка спирається на інші принципи та дані. Таким чином, обидва джерела надають коректну інформацію, але базовану на різних методиках збору та аналізу.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку українські війська були змушені відступити з позицій біля кількох населених пунктів через масовані штурми РФ та інтенсивні артобстріли. У районах Олександрівського та Гуляйпільського напрямків фіксують сотні бойових зіткнень, а укріплення фактично знищені.

Підрозділи відійшли з територій поблизу Новоуспенівського, Нового, Охотничого, Успенівки та Новомиколаївки, щоб зберегти особовий склад. Попри це, тривають запеклі бої — ворог намагається зайти в ці населені пункти й просунутися до Гуляйполя, але українські сили чинять активний спротив.