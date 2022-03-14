"Комунікація важко, але йде": Подоляк розповів про перебіг перемовин з Росією

"Комунікація важко, але йде": Подоляк розповів про перебіг перемовин з Росією

Переговори 14 березня відбуваються по відеозв'язку.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів про перебіг перемовин з Росією, яка розв'язали війну в України.

Про це він 14 березня написав у себе в Twitter.

"Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені. Комунікація важко, але йде. Причина розбіжностей у тому, що ми маємо дуже різні політичні системи. Україна – це вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія – це ультимативне придушення власного суспільства", - зазначив Подоляк.

Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені. Комунікація важко, але йде. Причина розбіжностей у тому, що ми маємо дуже різні політичні системи. Україна – це вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія – це ультимативне придушення власного суспільства. pic.twitter.com/Kow8UuT9Gv — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Варто зазначити, що 14 березня відбувається 4-й раунд переговорів між Україною та Росією.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 19-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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