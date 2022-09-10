Концентраційні табори ХХІ ст: українці розповідають про жахи фільтраційних катівень, з яких їм вдалося вирватись

Росія відтворила систему фільтрації на окупованих територіях України за аналогом концтаборів фашистської Німеччини і це воєнний злочин з часів Другої світової війни.

17-річна Марія Вдовиченко з Маріуполя разом зі всією родиною пройшла російську фільтрацію. Це був єдиний шлях вибратися на українську територію, йдеться в ТСН.

«Нас утримували майже 20 днів без ніякої гуманітарної допомоги і єдиним виходом з цього полону був фільтраційний табір. В черзі на фільтрацію не випускали навіть до туалету»,- розповідає дівчинка.

Марія з 12-річною сестрою, мамою, яка не ходить, і батьком чекали на перевірку дві доби на холоді. На окупованій території фільтрацію проходять усі українці від 14 років. Вона починається з обшуку машини та одягу, вивертати треба кожну кишеню. Далі перевірка документів, сканування відбитків пальців, перевірка телефона. Марія до фільтрації гаджет підготувала.

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«Я на своєму телефоні залишила декілька фотографій свого обличчя, кота, робила замітки, а тато залишив свій телефон пустий. Мені видали довідку, але мене випроводили за допомогою фізичної сили. Чоловік мене тягнув, як кошеня», - пригадує дівчинка.

А батька жорстоко били впродовж 40 хвилин, бо їм не сподобався порожній телефон. Однак вибити зізнання не змогли. «Після побиття тато почав втрачати зір і повність його втратив і за цим потяглися інші проблеми зі здоров'ям», - розповідає Марійка.

Марія з родиною нині за кордоном. У мами загострилась хронічна хвороба, вона геть лежача, батько осліп.

Те, що пройшла Марія з родиною - перший етап фільтрації, каже координатор громадської організації "Медійна ініціатива за права людей".

Другий рівень - це фільтраційні табори. Туди потрапляють ті, хто викликає підозри на блокпостах чи просто затримані на вулицях окупованих селищ та міст. Активісти нарахували щонайменше 18 фільтраційних таборів на окупованих територіях. «Це ті 18 місць, що ми могли верифікувати. Очевидно, що їх набагато більше - там є Донецька і Луганська область», - каже Станіслав Мірошніченко.

Фільтраційні табори влаштовують у райвідділках, школах, колишніх адмінбудівлях. Туди звозять сотні українців, які живуть на підлозі тижнями.

Чоловіка, якому вдалося злити шматочок відео з фільтраційного табору у Безіменному в Мережу, ідентифікували, його майже одразу забрали конвоїри. За інформацією ТСН, за цей вчинок суд так званої «ДНР» посадив його на 15 років за ґрати.

Нині фільтрація на всіх окупованих територіях має системний характер. Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що фільтрацію координують та контролюють чиновники в адміністрації Путіна. За їхніми даними, цю процедуру пройшли від дев'ятисот тисяч до одного мільйона шестисот тисяч українців. «Тактика, яку використовую РФ, вона один в один з тактикою, що використовували Німеччина під час Другої світової війни», - зазначає уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Допити проводять працівники ФСБ, командировані з Росії. Конвой, охорону можуть забезпечувати перевірені роками мешканці так званих «ДРН» та «ЛНР». Якщо на початку окупації фільтрацію проходили українці, належні до збройних сил України чи правоохоронної системи, то нині цей перелік значно розширився. «Вони не відпускають залізничників, вони не відпускають медиків, їх цікавлять вчителі, всіх колишніх правоохоронців учасників АТО, колишніх суддів. Вони їх заарештовують, якщо вони не хочуть співпрацювати і записують в комбатанти - це військовополонені», - додає Лубінець.

А деколи достатньо просто не сподобатися якомусь бойовику на блокпості і це вже привід бути затриманою, каже Ганна Ворошева. У березні вона - власниця бізнесу з організації свят, намагалася вивозити людей зі зруйнованого Маріуполя. 27 березня їх затримують на блокпості у Нікольскому і на очах розграбовують машину. Вже на допитах стає зрозуміло, достатньо одного факту, що вона волонтерка, щоб її ув'язнити. «Стоять кілька фотоапаратів, тебе фотографую в профіль, анфас. Дівчата, які фотографують, це жінки відрядження з РФ. Телефон підключається до комп'ютера, в тебе вимагають код доступу», - розповідає волонтерка.

Однак Ганну вразило, що у росіян уже є на неї досьє і вони користують українськими податковими базами.

Зрештою вона потрапляє до колонії в Оленівці. Її, як особливо небезпечну злочинницю, садять у дисциплінарний ізолятор. «ДИЗО - це система камер з подвійною потрійною системою сигналізації, з маленькими віконцями, віконцями з ґратами. Підлога - це наварені прути», - розповідає Ганна.

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У крихітній камері не вистачало місця - деколи доводиться спати сидячи. Дефіцит їжі і води, а замість туалету - вигрібна яма, перший її душ з льодяної води був через місяць після ув'язнення. Тип камери дозволяв чути все, що відбувається в бараці.

Вона каже, усіх українців чоловіків - піддають тортурам і катуванням. Ігор Талалай - це підтверджує. Він теж волонтер, який не пройшов фільтрації і згодом опинився в Оленівці. «Вони не просто зі всієї дурі лупили, вони робили систематичні рухи, які призводили до відбиття якоїсь частини. Можливо я в чомусь зізнаюсь, дивилися, погляд міняється, не міняється - психологічні атаки робили», - каже волонтер.

Весь побут в Оленівці - це теж система знущань, хто витримає - той і виживе.

«На бараках взагалі не було нічого, ніяких комунікацій, буржуйку зварили і палетів не вистачало. Пацани просто кілька днів сиділи на корточках, або з кимось мінялися, щоб полежати трохи», - розповідають колишні бранці.

Волонтера Ігора Талалая протримали 88 днів. Відпустили зненацька, як і затримали. Так само сталося і з волонтеркою Ганною Ворошевою. Протримавши 90 днів просто відкрили камеру і сказали: з речами на вихід. Попри ризики Ганна винесла на собі власний щоденник, імена полонених і дані про їхніх катів.

Усе це разом зі свідченнями Ганни має стати доказами у судах. Яка кількість українців не пройшла фільтрацію і нині ув'язнена, не знає жодна правозахисна організація. Скільки українців не вижило у фільтраційних таборах та колоніях навряд чи ми дізнаємося навіть після деокупації. Росія відтворила систему фільтрації на окупованих територіях України за аналогом концтаборів фашистської Німеччини і це воєнний злочин з часів Другої світової війни.

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