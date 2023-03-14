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РФ концентрує сили на Запорізькому напрямку: чи свідчить це про підготовку до наступу

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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РФ концентрує сили на Запорізькому напрямку: чи свідчить це про підготовку до наступу

Фото: Facebook/Луганська обласна військово-цивільна адміністрація

Російським силам не вдасться просунитися вперед на півдні, впевнені в ОК "Південь".

Українські сили продовжують вести на південному фронтрі контрбатерейну та контрдиверсійну боротьбу, ситуація повністю контролюється Силами оборони. 

Про це розповіла керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк у телемарафоні.

Вона впевнена, що російським силам не вдасться просунитися вперед. На це є декілька причин. Перша - це географічне положення. Друга - лінія фронту пролягає саме через Дніпро. Як правило, водна перешкода – є основним розподільником між силами. Третя - партизанський рух в окупованих населених пунктах, які допомагають боротися проти росіян. 

"Просунутись на Півдні їм вже не вдасться. По-перше, навіть географія нашої країни передбачає їм додаткові перепони – Дніпро, Дніпровський лиман", - пояснила Гуменюк.

Вона підкреслила, що їхня концентрація на Запорізькому напрямку означає, що вони готові до оборони, але не до наступу. 

"Їхня концентрація на Запорізькому напрямку свідчить про те, що вони готові радше до оборони, ніж до якихось активних нападів. Однак Сили нашої оборони з іншого боку абсолютно готові до розвитку будь-яких подій" – додала Гуменюк.

Нагадаємо, за нформацією Генштабу від 14 березня, на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони понад 50 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.

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Дата публікації
Перегляди
1084
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