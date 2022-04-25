Концентрують удари по залізничних вузлах: ворог намагається зруйнувати шляхи постачання військової допомоги

Противник і надалі здійснює наступальні дії на сході.

Російська Федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Противник і надалі здійснює наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного шляху з окупованим Кримом.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 25 квітня.

Російські війська завдають ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури, зокрема із залученням стратегічних бомбардувальників, кораблів та підводних човнів. Намагаються зруйнувати шляхи постачання військово-технічної допомоги від держав-партнерів. Для цього концентрують удари по залізничних вузлах.

Противник продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони дальньої дії за рахунок переміщення з території РФ додаткових зенітних ракетних комплексів, намагається створити запаси боєприпасів, матеріально-технічних засобів та спеціальної інженерної техніки.

Російським командуванням не припиняється пошук шляхів поповнення втрат особового складу в підрозділах, що беруть безпосередню участь у війні на території України.

Нагадаємо, 26 квітня 2022 року на німецькій авіабазі "Рамштайн" відбудеться зустріч, яка буде присвячена питанню оборонних потреб України. Участь у заході вже підтвердили понад два десятки країн, і їх перелік може розширитися. Захід проходитиме не під егідою НАТО, хоча серед запрошених є й члени Альянсу.

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