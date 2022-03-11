"Концептуально можлива": у Кремлі не виключають зустрічі Путіна і Зеленського

"Концептуально можлива": у Кремлі не виключають зустрічі Путіна і Зеленського

За словами Пєскова, спочатку і делегації, і міністри повинні виконати свою частину роботи.

У Кремлі допускають можливість зустрічі президентів Путіна і Зеленського. Вони мають зустрічатись заради результату.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють російські "РИА Новости".

"Ніхто не виключає можливості зустрічі Путіна та Зеленського, так, справді, концептуально вона можлива, але спочатку і делегації, і міністри повинні виконати свою частину роботи з тим, щоб президенти не зустрічалися заради процесу та заради розмови, а зустрічалися заради результату", - сказав він.

Голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив 10 березня, що на зустрічі в Анталії його російського колеги Сергія Лаврова та українського – Дмитра Кулеби обговорювалися перспективи зустрічі президентів РФ та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

Associated Press