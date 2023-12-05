Концерн Rheinmetall почав виробляти для України артилерійські снаряди: Шмигаль розповів деталі

Це є "флагманський проєкт єднання" сил України та європейських зброярів.

Німецький концерн Rheinmetall почав виробляти для України артилерійські снаряди та отримує нові замовлення на такі боєприпаси.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів.

Він зазначив, що під час візиту до Берліна разом із канцлером ФРН Олафом Шольцом у жовтні цього року "дали старт співпраці українського ОПК та німецького збройного концерну Rheinmetall".

"Підприємство вже виробляє для України артилерійські снаряди та отримує на них нові замовлення. У найближчій перспективі плануємо запуск виробництва бронетехніки на українській території", - підкреслив Шмигаль.

За його словами, це є "флагманський проєкт єднання" сил України та європейських зброярів "для досягнення справедливого миру та нашої спільної безпеки".

Також прем'єр заявив про плани в майбутньому робити ставку на трансферт технологій, інвестиції в конструкторські розробки, нові виробництва та Military Tech.

Нагадаємо, що США не встигають виробляти зброю, щоб задовольнити попит.

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