"Концтабори, які будували і нацисти": Зеленський розповів про "фільтраційні" табори біля Маріуполя

"Концтабори, які будували і нацисти": Зеленський розповів про "фільтраційні" табори біля Маріуполя

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що встановлюються нові поховання десятків тисяч убитих окупантами людей. Росія також підтримує діяльність так званих фільтраційних таборів, зокрема поблизу Маріуполя.

Окрім того, фіксуються переговори окупантів про те, як вони приховують сліди своїх злочинів.

Про це Зеленський розповів у відеозверненні в ніч проти 24 квітня.

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"Розкриваються нові факти про злочини окупантів проти наших маріупольців. Встановлюються нові поховання убитих окупантами людей. Йдеться про десятки тисяч загиблих маріупольців. Фіксуються переговори окупантів про те, як вони приховують сліди своїх злочинів", – розповів президент.

Він також повідомив, що Росія продовжує підтримувати діяльність так званих фільтраційних таборів, зокрема поблизу Маріуполя.

"Хоча чесна назва для них насправді інша – це концентраційні табори. Такі, які будували і нацисти свого часу. Українців з цих таборів – тих хто вижив – відправляють далі на окуповану територію і в Росію. Зафіксовані факти депортації наших громадян в російську глибинку – в Сибір, навіть у Владивосток. Депортують в тому числі і дітей, сподіваючись, що вони забудуть, де їхній дім, звідки вони. А вони – з України", – розповів Зеленський.

Нагадаємо, 23 квітня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що російські окупанти вивозять людей з тимчасово окупованих територій та змушують їх проходити "фільтрацію", що триває по декілька днів. За результатами тим, хто її пройшов, видаються відповідні папірці, а доля тих, хто не пройшов, невідома. Зокрема, поблизу Маріуполя діють чотири такі "фільтраційні" табори.

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