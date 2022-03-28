Кондратюк побажав режисерам та учасникам "Оскара" горіти в пеклі разом з Міхалковим

Кондратюк побажав режисерам та учасникам "Оскара" горіти в пеклі разом з Міхалковим

Продюсера обурила "підтримка" зірок на церемонії нагородження.

Український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк жорстко розкритикував церемонію премії "Оскар-2022", яка минула у ніч проти 28 березня.

Попри те, що актори, ведучі і організатори висловлювали підтримку Україні, все ж Росію ніхто не назвав країною-окупантом. А самі воєнні дії, які розпочав Путін, охарактеризували "конфліктом". Кондратюк не стримався і гнівно відреагував на це на своїй сторінці у Facebook.

"Режисери і учасники вчорашньої церемонії "Оскара" будуть в пеклі у сусідньому казані з Нікітаю Міхалковим", – заявив він.

У коментарях телеведучий додав, що навіщо було згадувати Україну, якщо насправді не названо причину, з якої вони висловлювали свою підтримку.

"Вони типу стурбовані через конфлікт в Україні. Але таке враження - що не знають з ким конфлікт!!! Бо взагалі не згадали Росію", – додав він.

Нагадаємо, перед церемонією "Оскар-2022" всім гостям роздали сині стрічки на знак підтримки українців, яким довелося залишити свої домівки. Серед них були такі знаменитості, як режисер Паоло Соррентіно, композиторка Даяна Воррен та акторка Юн Йо Чжон. Деякі ж актори вже приходили з нагрудними значками та хустинками у синьо-жовтих кольорах. Зокрема, Бенедикт Камбербетч та Джейсон Момоа.

Також на церемонії хвилиною мовчання вшанували жертв війни в Україні.

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