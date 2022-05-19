Конфіскація активів російських олігархів та випуск боргових зобовʼязань: як ЄС фінансуватиме відбудову України

Конфіскація активів російських олігархів та випуск боргових зобовʼязань: як ЄС фінансуватиме відбудову України

Європейський Союз планує спільний випуск боргових зобовʼязань, а також використати заарештовані в рамках санкцій активи російських олігархів для відновлення зруйнованої війною України.

Для довгострокової реконструкції комісія запропонує створити об’єкт під назвою “Відбудуй Україну”.

Про це пише Bloomberg із посиланням на проєкт плану ЄС.

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“З огляду на масштаби позик, які, ймовірно, знадобляться, Єврокомісія може бути уповноважена залучати фінансування для позик на ринках капіталу від імені ЄС”, – сказано у проєкті.

Зокрема, Берлін готовий розглянути можливість заарештувати закордонні резерви російського Центробанку для фінансування реконструкції українських міст.

Йдеться також про спільний випуск боргових зобовʼязань та залучення ґрантів від членів ЄС та третіх країн.

"ЄС розуміє, що він має фінансувати "левову частку" зусиль щодо відновлення України щонайменше протягом найближчих 10 років. Ці зусилля повинні поєднувати фінансування ЄС, внески держав-членів та підтримку європейських фінансових інституцій, включаючи Європейський інвестиційний банк", - пише видання.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що світова спільнота повинна змусити Росію виплатити Україні контрибуції через війну.

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