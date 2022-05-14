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Конфіскація грошей РФ для України і зброя – про що домовлявся Кулеба із представниками G7

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Конфіскація грошей РФ для України і зброя – про що домовлявся Кулеба із представниками G7

Фото: Associated Press

Конфіскувати російські активи і передати їх Україні для відбудови, закликав країни Великої Сімки глава нашого МЗС Дмитро Кулеба.

Про важливі переговори під час зустрічі міністрів закордонних справ G7, в ТСН.

На «сімейне фото» глав МЗС країн Великої Сімки запрошують представників України та Молдови. Потім глава МЗС Канади Мелані Жолі, одягнена в жовто-синій костюм, скаже Кулебі – певно це наша 10 зустріч за останні 10 тижнів. На що той відповість – і все ж треба посилювати співпрацю.

Конфіскувати російські активи і передати їх Україні для відбудови, про це закликав країни Великої Сімки глава МЗС України Дмитро Кулеба. Для цього країни ще мусять ухвалити відповідне законодавство.

«Канада вже зробила такий крок. Я переконаний, що решта країн G7 також це зроблять, радше швидше, ніж пізніше. Росія повинна заплатити. Політично, економічно і фінансово», - зазначив Кулеба.  

Санкції проти Росії треба посилювати, наполягає Київ. От тільки Євросоюз досі шукає єдності щодо нафтового ембарго, адже пручається Угорщина. З інших країн уже лунають пропозиції приймати санкційний пакет без ембарго на російську нафту, щоби не блокувати інші санкції. Так робити не треба – каже Кулеба.

«Якщо цей пакет приймуть без нафтового ембарго, то президент Путін матиме всі нагоди святкувати, бо це буде перший випадок, коли єдність Європейського Союзу буде порушена і все через позицію однієї країни – Угорщини», - зазначає Кулеба.

Непокояться міністри і через світову продовольчу кризу, як наслідок війни проти України. І обіцяють знайти шлях, щоб попри російську блокаду вивезти українське зерно і звільнити склади для нового врожаю. А найбільше Україна потребує західної зброї – за словами Кулеби це ракетні систем залпового вогню та авіація. І поки Німеччина повторює, що літаків надати не можуть, бо це зробить їх стороною війни, Велика Британія готова підтримувати військово і далі. Від ЄС, як і від країн групи семи звучать обіцянки допомогти фінансово

Про що говорили міністри закордонних справ на зустрічі "Великої сімки"

Про що говорили міністри закордонних справ на зустрічі "Великої сімки"

 «Я впевнений, що наш сигнал буде потужним, а рецепт зрозумілий. Це більша підтримка України, в тому числі військова. І ми як Європейський Союз готові новий транш у розмірі 500 мільйонів на військову підтримку України», - запевнив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Борель.

А додаткові 30 мільярдів євро для бюджету України готові надати країни Великої Сімки. Це рішення мають озвучити вже міністри фінансів групи, коли зустрінуться в Німеччині наступного тижня.

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