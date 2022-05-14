Конфіскація грошей РФ для України і зброя – про що домовлявся Кулеба із представниками G7

Конфіскація грошей РФ для України і зброя – про що домовлявся Кулеба із представниками G7

Конфіскувати російські активи і передати їх Україні для відбудови, закликав країни Великої Сімки глава нашого МЗС Дмитро Кулеба.

Про важливі переговори під час зустрічі міністрів закордонних справ G7, в ТСН.

На «сімейне фото» глав МЗС країн Великої Сімки запрошують представників України та Молдови. Потім глава МЗС Канади Мелані Жолі, одягнена в жовто-синій костюм, скаже Кулебі – певно це наша 10 зустріч за останні 10 тижнів. На що той відповість – і все ж треба посилювати співпрацю.

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Конфіскувати російські активи і передати їх Україні для відбудови, про це закликав країни Великої Сімки глава МЗС України Дмитро Кулеба. Для цього країни ще мусять ухвалити відповідне законодавство.

«Канада вже зробила такий крок. Я переконаний, що решта країн G7 також це зроблять, радше швидше, ніж пізніше. Росія повинна заплатити. Політично, економічно і фінансово», - зазначив Кулеба.

Санкції проти Росії треба посилювати, наполягає Київ. От тільки Євросоюз досі шукає єдності щодо нафтового ембарго, адже пручається Угорщина. З інших країн уже лунають пропозиції приймати санкційний пакет без ембарго на російську нафту, щоби не блокувати інші санкції. Так робити не треба – каже Кулеба.

«Якщо цей пакет приймуть без нафтового ембарго, то президент Путін матиме всі нагоди святкувати, бо це буде перший випадок, коли єдність Європейського Союзу буде порушена і все через позицію однієї країни – Угорщини», - зазначає Кулеба.

Непокояться міністри і через світову продовольчу кризу, як наслідок війни проти України. І обіцяють знайти шлях, щоб попри російську блокаду вивезти українське зерно і звільнити склади для нового врожаю. А найбільше Україна потребує західної зброї – за словами Кулеби це ракетні систем залпового вогню та авіація. І поки Німеччина повторює, що літаків надати не можуть, бо це зробить їх стороною війни, Велика Британія готова підтримувати військово і далі. Від ЄС, як і від країн групи семи звучать обіцянки допомогти фінансово

Про що говорили міністри закордонних справ на зустрічі "Великої сімки"

«Я впевнений, що наш сигнал буде потужним, а рецепт зрозумілий. Це більша підтримка України, в тому числі військова. І ми як Європейський Союз готові новий транш у розмірі 500 мільйонів на військову підтримку України», - запевнив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Борель.

А додаткові 30 мільярдів євро для бюджету України готові надати країни Великої Сімки. Це рішення мають озвучити вже міністри фінансів групи, коли зустрінуться в Німеччині наступного тижня.

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