Конфіскація майна у колаборантів: міністр юстиції розповів, як це працюватиме

Конфіскація майна у колаборантів: міністр юстиції розповів, як це працюватиме

Процес конфіскації активів зрадників в дохід України складатиметься з трьох етапів.

У Міністерстві юстиції очікують, що перші судові процеси зі стягнення майна колаборантів розпочнуться вже протягом найближчих тижнів.

Про це розповів міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв’ю "Схемам" (проєкт Радіо Свобода).

За його словами, механізм конфіскації складається з таких трьох етапів:

Перший етап – запровадження санкцій згідно з рішенням РНБО. Другий етап – збирання Міністерством юстиції письмових та офіційних доказів того, що дії особи підпадають під один із 22 критеріїв, визначених законом. Як тільки такі докази зібрано, міністерство звертається з заявою до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) із тим, щоб активи у такої особи відібрати й передати у дохід держави. Третій етап – рішення суду.

"І ці процеси будуть швидкими, бо закон встановлює короткі терміни для розгляду. Це будуть стрімкі провадження. Важливо також, що Вищий антикорупційний суд – це незалежний суд, це реформований суд, до якого є висока довіра у суспільства, тому ми сподіваємося на чесний і справедливий розгляд", – наголосив міністр.



Нагадаємо, минулого тижня український президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до українського санкційного законодавства. Тим чином Україна отримала можливість конфісковувати кошти, бізнес-активи та майно тих, хто підтримав, сприяв та співпрацював із Росією.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Малюська повідомив, що перші вироки воєнні злочинці отримають щонайменше за рік-півтора-два.

Розплата неминуча: як гинули одіозні зрадники України за роки війни

Читайте також: