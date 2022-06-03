Конфіскація майна у колаборантів: міністр юстиції розповів, як це працюватиме

Процес конфіскації активів зрадників в дохід України складатиметься з трьох етапів.
У Міністерстві юстиції очікують, що перші судові процеси зі стягнення майна колаборантів розпочнуться вже протягом найближчих тижнів.
Про це розповів міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв’ю "Схемам" (проєкт Радіо Свобода).
За його словами, механізм конфіскації складається з таких трьох етапів:
- Перший етап – запровадження санкцій згідно з рішенням РНБО.
- Другий етап – збирання Міністерством юстиції письмових та офіційних доказів того, що дії особи підпадають під один із 22 критеріїв, визначених законом. Як тільки такі докази зібрано, міністерство звертається з заявою до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) із тим, щоб активи у такої особи відібрати й передати у дохід держави.
- Третій етап – рішення суду.
"І ці процеси будуть швидкими, бо закон встановлює короткі терміни для розгляду. Це будуть стрімкі провадження. Важливо також, що Вищий антикорупційний суд – це незалежний суд, це реформований суд, до якого є висока довіра у суспільства, тому ми сподіваємося на чесний і справедливий розгляд", – наголосив міністр.
Нагадаємо, минулого тижня український президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до українського санкційного законодавства. Тим чином Україна отримала можливість конфісковувати кошти, бізнес-активи та майно тих, хто підтримав, сприяв та співпрацював із Росією.
Нагадаємо, раніше міністр юстиції Малюська повідомив, що перші вироки воєнні злочинці отримають щонайменше за рік-півтора-два.
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