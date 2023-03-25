Конфіскації російських активів – у ЄС пояснили складність процесу

За даними ЄС, лише російські валютні резерви становлять майже $300 мільярдів.

У ЄС зазначили, що плани конфіскувати російські активи, насамперед державні на суму близько 350 мільярдів доларів, безпрецедентні та складні.

Про це заявив голова оперативної групи Євросоюзу Андерс Анлід, пише видання Euractiv.

За його словами, "немає нічого простого", коли справа доходить до пошуку величезних сум, які мають бути спрямовані на відновлення України.

"Це складне завдання – знайти прийнятні правові засоби", - зазначив він.

Багато російських громадян, які стали об'єктом санкцій, оскаржили їх у суді. Зазначається, що в одній резонансній справі Загальний суд ЄС на початку березня видав тимчасову ухвалу про припинення дії частини санкцій щодо російського гонщика "Формули-1" Микити Мазепіна. Він є сином власника та виконавчого директора виробника хімічної продукції "Уралхім".

Зазначається, що прецеденти конфіскації активів рідкісні, навіть на глобальному рівні, за винятком іракських активів, захоплених Сполученими Штатами наприкінці режиму Саддама Хусейна.

"Сподіваюся, ми зможемо досягти результатів під час головування Швеції в ЄС, яке закінчується у червні. Але це складні питання. Будуть короткострокові та довгострокові аспекти того, що ми робимо", - сказав він.

Як пише видання, Анлід, генеральний директор Національної торгової палати Швеції, має досвід у цій галузі. Раніше він працював над пакетом санкцій, запроваджених проти Москви після окупації Криму 2014 року.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН ухвалила проєкт резолюції про виплату Росією репарацій Україні, завданих вторгненням. Документ підтримали 94 країни, проти висловилися 14, зокрема Росія, Китай, Білорусь, Іран, Сирія, Куба, Зімбабве, Еритрея. У Кремлі назвали рішення Генасамблеї ООН "пограбуванням" і вибухнули новою порцією погроз на адресу України й Заходу.

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко заявив, що Україна претендує на 350 млрд доларів російських золотовалютних резервів.

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