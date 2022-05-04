"Конфлікт буде довгим і кривавим": Арестович розповів, як окупанти намагаються виснажити ЗСУ

"Конфлікт буде довгим і кривавим": Арестович розповів, як окупанти намагаються виснажити ЗСУ

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що миттєвого та потужного наступу російських військ на Донбасі на сталося, тому що окупанти намагаються виснажити ЗСУ, щоб українські війська не змогли накопичити у потрібній кількості західну підтримку.

За словами Арестовича, російські окупанти не дають українським військам можливості накопичення і все, "що ми могли б накопичити – вистрілюємо за день".

Про це радник керівника ОП розповів в ефірі 24 каналу.

"Це й заважає нам зібрати сили для контрнаступу. Такої небезпеки, як була на початку війни, вже не буде. Але доведеться воювати довго і зупиняти ці всі наступи", – прогнозує Арестович.

Він додав, що таке затягування з боку Росії призведе не лише до неможливості ЗСУ піти у контрнаступ, а й поволі виснажуватиме українську економіку та військо. Саме на це окупанти й розраховують.

"Не думаю що так буде, я вважаю, що ленд-ліз від Америки переможе російські спроби. Але це точно може тривати місяцями, тому треба налаштовуватись, що конфлікт буде довгим і кривавим", – попередив радник керівника президентського офісу.

Нагадаємо, напередодні військовий експерт Олег Жданов зробив прогноз, що війна в Україні триватиме до 2023 року.

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