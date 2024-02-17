"Конфлікт із Залужним та війна до останнього українця": РФ організувала спецоперацію з дискредитації Зеленського – WP

У Кремлі проводять спецоперацію з дискредитації президента України Володимира Зеленського. Так, перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко від початку 2023 року організував кампанію з дискредитації, намагаючись вплинути на військово-політичне керівництво України.

Про це пише видання The Washington Post із посиланням на кремлівські документи, надані спецслужбою однієї з країн Європи.

"Коли минулого місяця вперше з’явилася новина про те, що український президент Володимир Зеленський готується звільнити свого головного військового командувача, генерала Валерія Залужного, офіційні особи в Москві здавалися радісними. Документи свідчать про те, що вони намагалися організувати саме такий розкол протягом багатьох місяців", - йдеться у матеріалі.

"Нам потрібно посилити конфлікт між Залужним і Зеленським у стилі "він має намір його звільнити", - написав один кремлівський політтехнолог рік тому після зустрічі високопоставлених російських чиновників і московських експертів, згідно з внутрішніми кремлівськими даними.

Адміністрація президента Росії Володимира Путіна наказала групі російських політтехнологів використовувати соціальні мережі та фейкові новинні статті, щоб проштовхнути тему про те, що Зеленський "істеричний і слабкий. … він боїться, що його відсунуть, тому позбувається небезпечних".

Вказівка Кремля призвела до тисяч публікацій у соцмережах і сотень сфабрикованих статей, створених фермами тролів і поширених в Україні та всій Європі, які намагалися використати напруженість між Зеленським і Залужним.

Файли нараховують понад 100 документів, націленої на Зеленського з метою розділити та дестабілізувати українське суспільство – зусилля, які Москва назвала "інформаційно-психологічними операціями".

Ключовими цілями кампанії, згідно з документами Кремля, були дискредитація військового і політичного керівництва Києва, розкол української еліти, деморалізація українських військ і "дезорієнтація українського населення". Для поширення інформації в Україні вирішили обрати соцмережі, насамперед Telegram, і уникати відверто проросійських наративів.

"Росія вижила і готує нову кампанію, яка складається з трьох основних напрямків: по-перше, тиск на лінію фронту; по-друге, атаки на українську інфраструктуру; і по-третє, ця кампанія дестабілізації", - сказав на умовах анонімності один високопоставлений чиновник європейської безпеки.

Як пише WP, кампанію з дезінформації Кирієнко почав розробляти після успішного наступу українських сил на Харківщині та Херсонщині. Вона діяла у двох напрямках: один був спрямований на Європу, інший – безпосередньо на дестабілізацію України.

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На зустрічі 16 січня 2023 року Кирієнко виклав чотири ключові цілі: дискредитація військового та політичного керівництва Києва, розкол української еліти, деморалізація українських військ і дезорієнтація українського населення, свідчать документи.

Передусім кремлівські стратеги прагнули знизити рейтинги членів команди Зеленського, уряду та командування Збройних Сил України, а також збільшити кількість відставок і конфліктів в українській владі. Також пропонувалось перебільшувати втрати українських сил.

Свій "прогрес" політтехнологи Кирієнка вимірювали охопленням своїх вкидів у соцмережах та власними опитуваннями в Україні, хоча незрозуміло, як вони їх здійснювали, зазначає WP. Приміром, в матеріалі згадується просування Кремлем дописів про те, що "Валерій Залужний може стати наступним президентом України", чи що "Зеленський тримається за владу".

Політтехнологи РФ розпустили в Україні безліч статей через соціальні мережі, одна з яких у травні 2023 року була під заголовком "Зеленський тримається за трон. В Україні відбувається ліквідація демократії", – свідчать документи.

У червні росіяни намагалися обіграти тезу про "тривале зникненням Залужного з поля зору громадськості, а блогери отримали вказівку публікувати коментарі, в яких заявлялося: "Ось чому Залужний зник: тому що він міг і повинен був зайняти місце Зеленського".

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Як показують документи, "прогрес" відстежувався на майже щотижневих зустрічах у Кремлі, де стратеги проводили презентації на інформаційній панелі, демонструючи найпопулярніші публікації, які вони ширили в українських соціальних мережах, і підраховуючи загальний розподіл їхніх результатів. Вони також проводили щотижневі опитування щодо рівня довіри до Зеленського та військового керівництва країни.

Серед матеріалів, які висвітлили російські політтехнологи, був, зокрема сфабрикований пост у Facebook про те, що родина загиблого бійця не отримувала жодної допомоги від держави, який набрав понад 2 мільйони переглядів. У Telegram також почали шерити фейковий пост про те, що головна мета війни влади в Києві – "воювати до останнього українця".

"Telegram став найважливішим джерелом новин (для пропаганди Кремля - ред.), навіть важливішим, ніж ЗМІ", - сказав високопоставлений чиновник європейської безпеки.

Водночас, додає Washington Post, поки що навіть власні опитування Кремля не показали, що його кампанія досягла суттєвого ефекту: рейтинг Зеленського хоч і впав, але не обвалився.

Нагадаємо, у ГУР прокоментували фейк росіян про замах на Макрона.

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