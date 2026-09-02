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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Адвокат Каплунова з РДК розкрив нові подробиці конфлікту між СБУ та ГУР

Адвокат Каплунова розказав, що передувало стрілянині в Києві на вулиці Шумського

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Адвокат Каплунова з РДК розкрив нові подробиці конфлікту між СБУ та ГУР

Подробиці конфлікту між СБУ та ГУР, який стався в ніч із 1 на 2 вересня на столичних Березняках, розповів очевидець подій і адвокат Тарас Боровський, який представляє заступника командира «Російського добровольчого корпусу» Степана Каплунова, про викрадення якого раніше повідомляли в РДК.

У коментарі журналістам Боровський розповів, що напередодні слідчі СБУ в супроводі озброєних спецпризначенців доставили Каплунова до квартири на вулиці Шумського, 10 в Києві, де той мешкає, для проведення слідчих дій. У цій квартирі, додає адвокат, якраз на той час перебувала варта ГУР, а з часом долучились побратими й друзі Каплунова. Тоді між командирами СБУ та ГУР на місцях вдалося дійти згоди, уникнути конфлікту й безперешкодно продовжити слідчі дії, які тривали до самого ранку й мали завершуватися. Втім, зазначає адвокат, близько 8:30 ранку співробітники СБУ почали затримувати товаришів Каплунова.

«Станом на той час працівників Служби безпеки було більше. Я думаю, їх було близько 30 або 40 озброєних осіб, гарно оснащених. А нас було зі сторони друзів і команди підтримки Степана Каплунова чоловік 8 або 10, вдягнених в звичайні там джинси. В цей момент силова частина СБУ почала затримувати деяких наших побратимів і тягнути до свого автомобіля. Люди вступились за своїх друзів, відштовхуючи або якимось чином голими руками витягуючи своїх друзів із „теплих“ обіймів СБУ. У відповідь озброєні працівники СБУ відкрили вогонь. Спершу попереджувальний, потім вони почали попадати по ногах наших друзів. У результаті цього вогню було поранено трьох працівників Головного управління розвідки. Один був поранений дуже тяжко, й сьогодні ми молимося за його здоров’я, і за те, щоб він зміг вижити. Другий був поранений трохи легше, але теж перебуває у тяжкому стані. Третій був, можна сказати, легко поранений, слава Богу», — коментує Тарас Боровський.

Боровський додає, що після стрілянини СБУ «по тривозі було піднято товариство друзів Головного управління розвідки», які вимушені були заблокувати працівників СБУ, їхні авто, а також взяти під контроль увесь район. На місце конфлікту прибули командири з однієї та іншої сторони. Прибуло й Державне бюро розслідувань для того, щоб задокументувати правопорушення.

Боровський додає, що, за його попередньою інформацією, з боку СБУ стрілянину відкрили не співробітники «Альфи», як повідомлялося раніше, а оперативники Департамент контррозвідки.

Загалом зв’язку зі Степаном Каплуновим, додає адвокат, не було протягом десяти днів, відколи його викрали 23 серпня якраз під будинком на вулиці Шумського. Каплунов є військовослужбовцем ГУР, заступником командира РДК із бойової роботи.

«Людина була викрадена. Чому я кажу викрадена? Тому що, коли людину затримують, то складають протокол затримання, викликають адвоката, обирають запобіжний захід, саджають у слідчий ізолятор, хай навіть слідчий ізолятор СБУ. Обирають запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням волі й так далі. Повідомляють про підозру, у тебе є адвокат, допити. В даному разі людину просто запхали в автомобіль і вивезли в невідомому напрямку», — пояснює Боровський.

Адвокат додає, що Каплунов — росіянин, проте з 2014 року воює за Україну в таких підрозділах, як «Азов», «Правий сектор» та інші. «Зокрема, в боях при звільненні Київщини навесні 2022 році був тяжко поранений. Із його тіла дістали більше сотні уламків. Людина неодноразово проявляла й доводила свою любов до вільної України. Відповідно, в Головному управлінні розвідки високо цінують його заслуги. Нещодавно він був нагороджений медаллю за військову службу. Нагороджував його особисто начальник Головного управління розвідки», — говорить Тарас Боровський.

Боровському вдалося обмінятися кількома словами з Каплуновим. «Головне управління розвідки точно нікому не бажає зла. Я переконаний, що Служба безпеки України теж нікому не бажає зла. Ми всі любимо Україну, ми всі стоїмо за Україну. Я думаю, що і з одного, і з іншого боку є дуже серйозні ветерани з пораненнями, захисники України. І треба знайти спільну мову і діалог», — резюмує адвокат.

Боровському вдалося обмінятися кількома словами з Каплуновим. «Головне управління розвідки точно нікому не бажає зла. Я переконаний, що Служба безпеки України теж нікому не бажає зла. Ми всі любимо Україну, ми всі стоїмо за Україну. Я думаю, що і з одного, і з іншого боку є дуже серйозні ветерани з пораненнями, захисники України. І треба знайти спільну мову і діалог», — резюмує адвокат.

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