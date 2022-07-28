"Конфлікт може стати замороженим": у США розповіли про ймовірні терміни війни в Україні

Війна Росії проти України може стати замороженою. Проте однозначних прогнозів щодо термінів її закінчення поки що немає.

Про це заявила пані посол США в НАТО Джуліана Сміт в інтерв'ю "Радіо Свобода", опублікованому в четвер, 28 липня.

Сміт вважає, що Росія могла б зупинити війну "завтра, якби захотіла". Однак цього не відбувається, тому США та НАТО намагаються тиснути на Москву всіма можливими способами, щоб змінити стратегічні плани очільника панівного режиму РФ Володимира Путіна.

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"Росія ізольована. НАТО наближається до її кордонів і приєднує нових членів, а Путін виявляє, що його власні економічні показники стають дедалі слабшими і знижуються. І тому я думаю, згодом Росія зрозуміє, що це був, власне, стратегічний провал за багатьма пунктами. Але з погляду прогнозування, чи буде це ще кілька тижнів, чи місяців, чи довше, важко сказати. Наша увага знову ж таки зосереджена лише на підтримці цих українських військ, щоб вони могли здобути перемогу", - зазначила дипломатка.

За її словами, заморожений військовий конфлікт є "однією з можливостей". Вона також зазначила, що Росія часто вдається до схожої методики.

"У деяких випадках вони приходять і беруть під свій контроль або намагаються анексувати територію, як це було з Кримом, а потім намагаються зробити цю анексію реальністю", - зазначила Сміт.

Вона також зазначила, що міжнародне співтовариство "припинятиме будь-які спроби" незаконної анексії української території.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американськими конгресменами в Києві повідомив, що найближчі 3-6 тижнів стануть вирішальними у звільненні окупованих територій, зокрема йдеться про південні регіони.

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