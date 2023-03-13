Конфлікт між Пригожиним і Шойгу досяг апогею: як Кремль хоче використати керівника "вагнерівців"

Конфлікт між Міноборони Росії та керівником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, ймовірно, досяг свого апогею на тлі Бахмутської битви. Російське керівництво планує скинути провину за провали "мобіків" на війні в Україні на Пригожина і його "вагнерівців".

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Міноборони Росії, зокрема, міністр оборони РФ Сергій Шойгу та начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасимов, швидше за все, намагаються послабити Пригожина та підірвати його амбіції більшого впливу в Кремлі. Для цього вони навмисно використовують сили "Вагнера" у Бахмуті.

Зокрема, вони обмежили можливості Пригожина з вербування зеків та обмежили постачання боєприпасів, змушуючи фінансиста ПВК публічно визнати свою залежність від Міноборони Росії. Своєю чергою, Пригожин публічно скаржився, що відправив листа і намагався направити свого представника із терміновою вимогою надати боєприпаси найманцям, але представнику не дозволили подати скарги.

Тоді Пригожин пригрозив вивести сили "Вагнера" з Бахмута і натякнув, що Міноборони Росії використало ПВК, щоб узяти на себе основний тягар інтенсивної війни на виснаження, щоб захопити Бахмут і зберегти регулярні російські сили.

"Ці погрози і скарги свідчать, що Пригожин усвідомлює серйозність свого конфлікту з МО РФ", - йдеться в Інституті.

В ISW вказують, що Пригожин, ймовірно, переконав Путіна, що він зможе захопити Бахмут, якщо отримає доступ до боєприпасів Міноборони Росії та дозволить розширити свої вербувальні кампанії, включивши до них звичайних російських та в'язнів. Путін надав Пригожину доступ до цих ресурсів, оскільки він, ймовірно, дедалі більше розчаровувався у російському військовому командуванні, яке зазнавала суттєвих невдач на фронті.

Натомість рішення Путіна стати на бік Пригожина, ймовірно, розлютило Шойгу і Герасимова, яким було доручено поділитися обмеженим спорядженням і боєприпасами з найманцями Вагнера. Втім, вже у жовтні МО РФ і собі почало вербування ув'язнених, що заважало зусиллям Пригожина з вербування зеків.

Крім того, у жовтні Путіна стривожили очевидні військово-політичні амбіції Пригожина, адже тоді режим диктатора був найбільш уразливим для громадського контролю. Пригожин, швидше за все, не збирався кидати Путіну прямий виклик. але Путін, ймовірно, бачив загрозу в агресивній саморекламі Пригожина.

"Путін — не схильний до ризику і дуже розважливий актор, який, ймовірно, прагнув впоратися із загрозою свого контролю, поступово повертаючи Міноборони Росії популярність і владу", - пояснюють аналітики.

В ISW вважають, що Путін і Міноборони Росії використають "Пригожина як цапа-відбувайла за наступ на Бахмут, щойно наступ завершиться кульмінацією". Раніше аналітики вже оцінювали, що диктатор РФ "покладається на групу цапів-відбувайлів, які публічно ризикують замість нього і беруть він провину за російські військові невдачі і непопулярну политику".

"Путін, швидше за все, скористається великими втратами Вагнера, повідомленнями про поганий моральний дух і військові злочини, щоб відволіктися від таких самих чи, можливо, серйозніших проблем у російських збройних силах. Більшість російського висвітлення Бахмута вже зосереджене, переважно, на важких втратах Вагнера, що дозволяє Міноборони приховувати або применшувати інші втрати", - констатують спеціалісти.

В Інституті сумніваються, що Пригожин поверне собі прихильність Путіна.

Нагадаємо, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман каже, що завдяки успішним діям українських захисників в районі Бахмута вже зараз можна вважати, що ПВК "Вагнер" не є потужним угрупуванням. За його даними, раніше чисельність "вагнерівців" могла сягати 45 тисяч, але зараз їх залишилося близько 7 тисяч.

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