Конфлікт між Україною та Польщею - це помилка: експертка пояснила, як це може вплинути на війну

Польща нам потрібна, тому що без її територій та підтримки ми не зможемо забезпечувати себе допомогою.

Претензії Польщі полягають в тому, що Київ начебто недостатньо, з польської точки зору, сприймає стратегічну співпрацю між двома країнами. Будь які недомовленості між президентами Дудою та Зеленським потрібно було вирішити в закритому форматі, а не виносити їх на загал.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповіла очільниця напряму "Регіональна безпека та дослідження конфліктів" Фонду демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва та дослідниця Лондонської школи економіки та політичних наук Марія Золкіна.

“Претензії Польщі полягають в тому, що Київ недостатньо, з польської точки зору, стратегічно сприймає співпрацю з поляками. Сприймає їх, власне, як ситуативних партнерів, транзитерів, виконавців якихось домовленостей, які є між українцями і американцями та британцями. А натомість, поляки, принаймні з їхньої офіційної або експертної точки зору, вважають, що партнерство між нашими державами має бути стратегічним набагато десятиліть наперед. Саме через те, що ми маємо спільні безпекові потреби”, - наголосила Марія Золкіна.

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Вона також додала, що Україна зараз форпост для захисту від російської агресії. Водночас Польща нам потрібна, тому що без її територій та підтримки ми не зможемо забезпечувати себе допомогою з боку інших країн-партнерів.

“На жаль, уроки тоді зроблені не були, тому що зараз ми бачимо, що це вийшло не просто на рівень обміну між посадовцями якимись звинуваченнями, це вже вийшло на рівень абсолютно, як на мене, неприйнятний, міжнародний, публічний. Саме цей конфлікт - це те, що я вважаю помилкою”, - підкреслила експертка.

Нагадаємо, що на тлі "зернової кризи" польський прем'єр Маровецький заявив, що Польща більше не передає зброю Україні, оскільки сама активно озброюється.

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