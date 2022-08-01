"Конфлікт на Балканах вигідний для США": що криється за наративом, який просуває пропаганда РФ

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що це повідомлення є маніпулятивним і складає частину інформаційно-психологічної операції з відкриття другого фронту в Європі, який потрібен Росії.
Основний наратив, який просувають на сьогодні російські засоби масової пропаганди, звучить так – конфлікт на Балканах вигідний для США.
Даний наратив з'явився в медіапросторі РФ одразу після перших провокацій на Балканах 31 липня.
Це повідомлення є маніпулятивним і складає частину інформаційно-психологічної операції з відкриття другого фронту в Європі, який потрібен Росії.
Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.
"У рашистів декілька причин для використання Сербії у своїх геополітичних маніпуляціях:
По-перше, відволікти світову увагу від війни в Україні і терористичних дій окупантів.
По-друге, ще один військовий конфлікт в Європі пропагандисти зможуть висвітлити як наслідок втручання НАТО і США в життя європейських країн", - йдеться у повідомленні.
У Центрі протидії дезінформації наголошують, що керівництво Кремля використовує такі наративи для пошуку союзників, послаблення санкцій і для поширення розбіжностей між країнами ЄС.
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