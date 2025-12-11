ТСН у соціальних мережах

Конфлікт навколо ЗАЕС: Зеленський пояснив, що вимагають росіяни і як реагує Україна

Окупанти прагнуть залишити станцію під контролем Росії, а Україна наполягає на своєму праві на управління.

Автор публікації
Кирило Шостак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ключові питання, які залишаються невирішеними у переговорному процесі щодо мирного плану. За його словами, поки що не погоджені позиції щодо Донеччини, а також щодо Запорізької атомної електростанції.

Про це Зеленський сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ у четвер.

"Росіяни хочуть залишати собі станцію. Ми проти цього і попередили, що у такому разі станція не працюватиме", — зазначив Зеленський.

Щодо інших територій, Зеленський уточнив, що Росія може залишати частини Харківської, Сумської та Дніпровської областей, а по Херсону та Запоріжжю "стоять на своєму".

Що стосується ЗАЕС, американська сторона пропонує спільний формат управління станцією. Зеленський пояснив:

"Якщо американці зможуть забрати станцію під свій контроль та демілітаризувати зону, тоді Україна отримає доступ до станції. В іншому випадку — це наше, а росіяни вважають, що станція залишиться їхньою".

Президент наголосив, що питання управління, запуску та подальшого менеджменту ЗАЕС поки що обговорюються і остаточно не визначені.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський відкинув можливість офіційного передавання українських територій Росії в обмін на мир.

