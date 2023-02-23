Пригожин проти Шойгу: як міноборони РФ оголосило "Вагнеру" війну на знищення

В Росії конфлікт між власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним і керівництвом міноборони РФ в особі Сергія Шойгу і Валерія Герасимова вийшов на новий рівень. Пригожин заявив, що Шойгу свідомо обмежив видачу найманцям боєприпасів, щоб знищити ПВК. Скандал виник невдовзі після заборони "Вагнеру" вербувати до своїх лав нових в'язнів.

ТСН.ua зібрав усі подробиці конфлікту у військовому керівництві РФ.

Снарядний голод у "Вагнера"

У "Вагнері" оприлюднили фото з десятками мертвих найманців, які начебто загинули через дефіцит артилерійських снарядів.

"Це одне з місць збору загиблих. Це хлопці, які загинули вчора через снарядний голод. Їх мало бути в 5 разів менше", – зазначив Пригожин.

Керівник "Вагнера" прямим текстом назвав керівництво міноборони зрадниками.

"Начальник генерального штабу та міністр оборони роздають направо та наліво команди, в яких йдеться про те, що ПВК "Вагнер" не лише боєприпаси не давати, а й не допомагати авіатранспортом. Наразі прийшла інформація, що викреслили отримання саперних лопаток для того, щоб хлопці могли окопуватися. Іде пряма протидія, яка називається ніяк інакше як спроба знищити ПВК "Вагнер". Її можна прирівняти до зради батьківщини", – поскаржився він.

Також Пригожин опублікував подану заявку на постачання боєприпасів на ім'я командувача так званої "спеціальної військової операції" Герасимова. Назви снарядів у документі закриті. Проте судячи із цифр, "вагнерівцям" дають значно менше боєприпасів, ніж вони вимагають.

23 лютого очільник "Вагнера" повідомив, питання з боєприпасами почало вирішуватись, хоча й "поки на папері".

Військовий експерт Михайло Притула в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua пояснив ситуацію, в якій опинився "Вагнер", інтригами всередині Кремля і "боротьбою за владу і за життя після Путіна".

"Путін бореться за своє життя. Йому допомагає в цьому Шойгу, який теж піде в нікуди після смерті чи поразки Путіна... Пригожин почав грати у свою гру в боротьбі за владу після Путіна. Відповідно, конкуренти Пригожина тут же зробили все можливе, щоб його усунути. Пригожину припинили давати той ресурс, який йому давали у вигляді боєприпасів, зброї і так далі. Нічого особистого, просто бізнес", - зазначив військовий експерт.

Пригожин втратив важливого союзника

Соратник Пригожина, лідер Чечні Рамзан Кадиров відмовився підтримати керівника "Вагнера" і приєднатися до нової інформаційної кампанії проти міноборони РФ.

Кадиров пообіцяв, що чеченські формування виконуватимуть накази будь-якого командира, призначеного президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, командування кадирівців мають відмінні відносини з міноборони.

На думку експертів американського Інституту вивчення війни (ISW), Кадиров не відповів на пропозицію Пригожина, оскільки вважає більш вигідними добрі стосунки з російським урядом, ніж із засновником ПВК "Вагнер".

Пригожин, намагаючись повернути прихильність глави Чечні, відвідав у шпиталі командира спецназу "Ахмат" Апти Алаудінова і подарував йому "фірмову" кувалду з логотипом ПВК "Вагнер". Втім, Кадиров, судячи з усього, цей жест не оцінив.

Натомість глава Чечні висловив намір створити власну приватну військову компанію, щоб позмагатися з "дорогим братом" Пригожиним.

Конфлікт в окупантів вигідний Україні

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що конфлікт між Шойгу та Пригожиним вигідний Україні.

Буданов висловив готовність допомогти Пригожину та Шойгу одночасно, аби вони знищили один одного.

"Чим більше буде сварок та серйозних конфліктів усередині їхньої системи, тим швидше прийде наша перемога", - каже він.

Як повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов, міноборони РФ прагне повністю контролювати забезпечення "добровольчих формувань" озброєнням, військовою технікою та продовольством, а також у питанні надання медичної допомоги.

"Міноборони РФ взагалі намагається витіснити Пригожина з інформаційного поля. На цьому фоні активізувались альтернативні приватні військові компанії, зокрема, афілійована з Федеральною службою безпеки РФ ПВК "Ястреб", - розповів Громов.

За його словами, Пригожин відверто не згоден з втратою впливу та продовжує своє протистояння з міноборони РФ.

Історія конфлікту Шойгу і Пригожина

Протистояння Пригожина з міноборони та генштабом РФ триває не перший місяць. Зокрема, в середині лютого стало відомо, що міноборони витіснило власника "Вагнера" і саме почало вербувати на війну російських в'язнів, які складали кістяк пригожинської ПВК.

Сам Пригожин заявив, що "набір ув'язнених до "Групи Вагнера" повністю припинено".

Перед цим "вагнерівці" і регулярна російська армія не змогли "поділити" між собою заслуги в захопленні міста Соледар.

На одній з селекторних нарад Сергій Шойгу заявив, що російська армія взяла під повний контроль кілька селищ у Донецькій і Запорізькій областях, зокрема на Бахмутському напрямку. Він наголосив, що всі "здобутки" – результат дій російських збройних сил, але свідомо не згадав, що на названих ним напрямках активну участь у боях беруть саме члени ПВК "Вагнер", а кадрова російська армія має лише епізодичну роль сил підтримки.

У "Вагнері" така позиція міноборони викликала хвилю обурення.

Голова ПВК "Вагнер" і раніше дозволяв собі жорстко критикувати міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова. Зокрема, він домігся усунення з посади командувача угруповання військ "Центр" Олександра Лапіна.

Пригожину все сходило з рук, поки "спеціальною воєнною операцією" керував його союзник генерал Сергій Суровікін. Але коли Герасимов зміг усунути Суровікіна і посів його місце, у "вагнерівців" почалися серйозні проблеми, а міноборони фактично оголосило ПВК війну на знищення.

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