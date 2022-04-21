Конфлікт у Кремлі: у Генштабі збройних сил РФ намагаються відмовити Путіна від наступу на Донбасі - експерт

Конфлікт у Кремлі: у Генштабі збройних сил РФ намагаються відмовити Путіна від наступу на Донбасі - експерт

Російський президент натомість вимагає швидких перемог до 9 травня.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, Олег Жданов вважає, що деякі посадові особи російського Генштабу намагаються донести до президента РФ Володимира Путіна думку про необхідність відмовитися від наступу на Донбас. На цьому напрямку росіяни втрачають залишки свого війська.

Про це він написав у своєму блозі на сайті “НВ”.

За словами експерта, ситуація, яка склалася на Донбасі, свідчить про небоєздатність сформованих для наступу угруповань російських збройних сил.

“Я пов’язую це з тим, що в РФ фактично провалилася прихована мобілізація, а оперативних резервів, які би могли приїхати і вступити в бій, Росія до початку війни не накопичила. Тому сьогодні вони фактично збирають по крихтах те угруповання військ, яке завели на Донбас. І, до речі, хочу зауважити, що десь третина того угруповання ще не готова для участі в бойових діях. Вона досі відновлює боєздатність, проходить доукомплектування і перебуває на території Росії. Отже, це не зовсім те, чого ми очікували, але для нас це добре, бо ми готувалися до гіршого”, - зауважив Жданов.

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Думку про несвоєчасність наступу через неготовність підрозділів російської армії, за його інформацією намагаються донести до Путіна деякі військові посадові особи, які розуміють, що Росія втрачає тут залишки свого війська.

Однак, за словами Жданова, Путін не полишає своєї мрії перемогти Україну і не зважає на втрати серед російських військовослужбовців. Навпаки він спонукає до швидких перемог, кваплячи здобути їх до “сакральної” для нього дати — 9 травня.

“Сьогодні в Кремлі назріває конфлікт між Путіним і генеральним штабом збройних сил РФ: Путін вимагає швидких перемог до цієї дати [9 травня], а в генеральному штабі розуміють, що перемог, а тим більше швидких, ніяк не вдається досягти”, - зауважив він.

На думку Олега Жданова, незмінність позиції Путіна може спричинити шалену кризу управління в РФ — насамперед в Міністерстві оборони.

“Путін намагається вичавити з генералів будь-які перемоги до конкретних дат, і назріває дуже цікава ситуація, коли та мета, яку він поставив на початку війни, от-от зіткнеться з тією реальністю, яка є на сьогоднішній день на фронтах на території України. І це буде для них катастрофа”, - вважає експерт.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що великий наступ російських військ на Донбасі ще не розпочався, армія РФ продовжує перекидати туди свої резерви.

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