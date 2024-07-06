Конфлікт в одній із бригад ЗСУ: що відомо про скандального комбрига, який "крутих бійців кидав на м'ясо"

Інформація про те, що комбрига 41-ї бригади зняли, не підтвердилась.

Скандал у 41-й бригаді ЗСУ не вщухає: командира цієї бригади все ж таки не зняли.

Про це повідомив колишній військовий та бізнесмен Роман Пелех у Facebook.

Пелех зазначив, що вчорашня інформація про те, що комбрига 41-ї бригади зняли, на жаль, не підтвердилась.

"Поки, на жаль, ні", – лаконічно написав колишній військовослужбовець.

Переписка бійців / Скриншот з facebook-сторінки Романа Пелеха

Що відомо про скандального комбрига

Про скандального командира 41-ї бригади відомо небагато. Сергій Ромашко у 2014 році йшов на вибори від Патріотичної партії України Миколи Габара, якого повʼязують з Витренко та Медведчуком.

Про це написав блогер, журналіст, військовий Андрій Дзиндзя у Facebook.

У 2018-2019 роках Ромашко відзначився у рейдерському скандалі на Житомирщині. І все... Нічого про бойовий досвід…

"Просто цікаво, як людина, що під час АТО займалася політикою та бізнесом, під час повномасштабки у званні полковника стала комбригом", – зазначив Дзиндзя.

Скандальний комбриг Сергій Ромашко / Фото: із соцмереж

"Мої побратими вже не можуть мовчати. Наш 206 бат, який пройшов Херсонщину, Вовчанськ, Бахмут, наразі фактично знищують. Завдяки незрозумілим діям та повному ігноруванню ситуації керівництвом 41 бригади за останні декілька днів загинуло багато хороших хлопців та вправних офіцерів. Конфлікт вже набув достатньо широко розголосу. Мережами шириться інформація про зняття комбрига, але вона ще не підтверджена", –наголосив військовий.

Скандальний комбриг Сергій Ромашко / Скриншот з facebook-сторінки Андрія Дзиндзі

Що передувало

Нагадаємо, раніше Пелех заявив, що 3-тю роту 206 батальйону 41-ї бригади, яка воює на найгарячіших напрямках, "стирають в порошок". Ексвійськовий опублікував скрини із поста замкомбата 206-го батальйону Романа Кулика.

Скрини із допису замкомбата Романа Кулика / Фото: X

"Дуже багато 200 і 300. Крутих бійців закидають на мʼясо. Мені дзвонили мої побратими, які бояться піднімати кіпіш. Дуже прошу розповсюдження. Бойовий бат, який третій рік на найспекотніших напрямках", – йдеться у дописі.

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