"Конфлікт" затягується: Китай вимагає, щоб Україна та Росія сіли за стіл переговорів

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив що "криза" в Україні "виходить з-під контролю". За його словами, "невидима рука" "використовує українську кризу для обслуговування певних геополітичних завдань". Тож він закликав "якомога швидше" почати процес мирних переговорів.

Про це пише Reuters.

"Конфлікт, санкції та тиск не вирішать проблему... Процес мирних переговорів має початися якнайшвидше, і слід поважати законні інтереси всіх сторін щодо безпеки", - сказав Цінь.

Крім того, Цінь заявив, що Пекін не надавав зброї жодній зі сторін "конфлікту" в Україні, незважаючи на гучні попередження з боку офіційних осіб США про невизначені "наслідки" для Китаю, якщо він надішле летальну допомогу Росії.

"Китай не є стороною "кризи" і не надав зброї жодній стороні конфлікту. Тож на якій основі ці розмови про звинувачення, санкції та погрози проти Китаю? Це абсолютно неприйнятно", - заявив міністр закордонних справ КНР.

Нагадаємо, за даними США, одна з китайських компаній поставляла Росії деталі для іранської програми безпілотників.

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що передавання зброї Росії співставним з тим, що США надають військову підтримку Тайваню.

Читайте також: