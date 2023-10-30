Конгрес США розділить допомогу Україні та Ізраїлю: нардепка пояснила, чому це небезпечно

За її словами, ситуація на Близькому Сході, відтягує від нас величезні ресурси.

Конгрес США таки вирішив розділити допомогу Україні та Ізраїлю, що свідчить про небезпеку для нашої держави.

Про це народна депутатка Олександра Устінова написала у Мережі.

"Тепер, коли вже є заява спікера про окреме голосування за Ізраїль, наш єдиний шанс - це залишитись в пакеті з кордоном. По іншому наші шанси винесення на голосування падають неймовірно", - зазначає вона.

Крім того, за її словами, нам спробують ще й скоротити фінансування з 61,8 млрд на менше.

"Якщо це станеться - то гроші закінчаться в розпал президентських перегонів і це найгірше", - прогнозує нардепка.

Вона розповідає, що Україні, мовляв, давно уже планують прибрати фінансування (тобто прямі вливання, за рахунок яких тримається наша економіка).

"В 2023 році воно складало на рівні 1,1 млрд, а зараз хотіли скоротити до 900. Якщо не буде і цього - ми не витягнемо. Я розумію республіканців, які говорять, чому ми маємо платити вам пенсії, коли вони в США відсутні. Ми готові лише на зброю", - продовжує Устінова.

Міфи США про допомогу Україні

Також нардепка наводить міфи про допомогу Україні:

Ми витрачаємо сотні мільярдів доларів на Україну.

"Це міф, адже зі 113 млрд, виділених за весь час на нам, лише половина була. Інше - партнерам, зокрема, Польщі, а також Африці і купа інших витрат", - написала вона.

Ще один міф - те, що у США кажуть, що не знають куди витрачаються кошти.

"І тут доводиться пояснювати, що 83% грошей, витрачених на військову допомогу залишилися в США. Тому що вони віддаючи нам купували нове собі на поповнення стоків, або купували в своїх де виробників", - додала депутатка.

Ще однією загрозою для України, яка ставить під сумнів військову допомогу від США, є розгортання війни на Близькому Сході.

"Вона не буде така інтенсивна як в Україні, але відтягне величезні ресурси від нас. І якщо зараз ми конкуруємо поки що з Ізраілем тільки за боєприпаси 155 калібру, то якщо американці відправлять армію на Схід - то зброї і захисту стане менше", - резюмувала вона.

Додамо, що через події на Близькому Сході Захід занепокоєний тим, що можуть початися проблеми з нестачею артилерійських снарядів та іншого озброєння для України.

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