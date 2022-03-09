Конгрес США виділив $13,6 млрд на боротьбу з російськими окупантами: скільки отримає Україна

Конгрес США виділив $13,6 млрд на боротьбу з російськими окупантами: скільки отримає Україна

Зазначається, що виділення коштів отримало потужну двопартійну підтримку.

Лідери американського Конгресу досягли двопартійної угоди про надання $13,6 млрд фінансової допомоги Україні та європейським союзникам.

Про це повідомляє Associated Press у середу, 9 березня.

Зазначається, що виділення коштів у відповідь на російське вторгнення в Україні отримало потужну двопартійну підтримку.

Також читайте МВФ і Світовий банк виділять Україні понад 4 мільярди доларів

Понад $4 млрд допомоги планується виділити Україні, а також країнам Східної Європи, щоб допомогти 2 млн українських біженців. Ще $6,7 млрд піде на розміщення американських військ та техніки в європейському регіоні та передачу американського озброєння Україні та союзникам США. Також виділено економічну допомогу.

Раніше повідомлялось, що США хочуть виділити Україні 10 млрд доларів на гуманітарні та оборонні потреби через війну, з якою Росія пішла проти України. Про суттєву допомогу Києву конгресмени заговорили після онлайн-розмови із Зеленським.

ТСН.ua