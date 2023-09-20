Конкретні кроки для досягнення миру: Зеленський на полях Генасамблеї ООН сказав, як закінчити війну

Президент каже про повне виведення російських військ і військових формувань зі всієї території України.

Президент України Володимир Зеленський провів двосторонні зустрічі на полях Генеральної Асамблеї ООН. Зокрема, мова йшла про конкретні кроки, які потрібно зробити, щоб досягти миру.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, українські військові зараз своєю кров’ю роблять те, що Рада Безпеки ООН має робити своїми голосуваннями: зупиняють агресію та захищають принципи Статуту ООН.

“Наведу приклад конкретних дій, які мають бути реалізовані, щоб архітектура безпеки була міцною. Повне виведення всіх російських військ і військових формувань, включно з Чорноморським флотом Росії або тими дірявими коритами, які від нього залишаться за час війни, а також виведення всіх найманців і квазівійськових формувань Росії з усієї суверенної території України в межах наших міжнародно визнаних кордонів 1991 року”, - наголосив Володимир Зеленський.

Він також додав, що під час готування Української формули миру, брав силу для її пунктів із принципів Статуту ООН та резолюцій, які були ухвалені Генеральною Асамблеєю.

“Нації, які долучаються до роботи з Формулою, усвідомлюють, що працюють заради міжнародного порядку, заснованого на правилах, заради захисту територіальної цілісності й суверенітету держав, захисту людських прав, недопущення агресій та геноцидної політики”, - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, що Зеленський відповів, чи можливий великий прорив у контрнаступі-2023.

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